Messi se une a la pretemporada de la UE Cornellà

Leo Messi ya ejerce también como propietario de la UE Cornellà. El club del Baix Llobregat ha compartido este domingo una imagen del argentino junto a sus hijos, todos vestidos con la camiseta verde de la entidad, acompañada de un mensaje en catalán cargado de intención: "Leo Messi i la seva família ja estan preparats per a l’inici de temporada. De Cornellà al món, cada cop som més vestint de verd (Leo Messi y su familia ya están preparados para el inicio de temporada. De Cornellà al mundo, cada vez somos más vistiendo de verde".

La fotografía llega en plena puesta de largo del nuevo proyecto del Cornellà, que afronta la temporada 26-27 con Messi como propietario desde el pasado mes de abril. El argentino adquirió entonces la entidad, fundada en 1951 y actualmente en Tercera RFEF, con la intención de impulsar su crecimiento deportivo y potenciar especialmente el trabajo de cantera.

Desde que se hizo oficial su llegada, Messi ha querido mostrar públicamente su implicación con el proyecto. A finales de abril ya envió un mensaje a plantilla, cuerpo técnico y trabajadores trasladando su ilusión por esta nueva etapa y su intención de ayudar al club a crecer. El propio Cornellà presenta la 26-27 como "la primera temporada del proyecto deportivo impulsado por Leo Messi", con el objetivo declarado de regresar a Segunda RFEF. El cambio también se ha traducido en novedades estructurales, como la creación de un primer equipo femenino y un filial masculino, además de la llegada de Adidas como nuevo patrocinador técnico de toda la entidad.

La camiseta de la UE Cornellà de Messi / @totgira

Ahora Messi ha dado un paso más en la promoción del proyecto. Y esta vez acompañado de su familia. Siempre dijo que un día regresaría a Barcelona, ciudad de la que se vio obligado a marcharse tras incumplir Laporta la promesa electoral en la que asumió que si ganaba las elecciones, Leo seguiría jugando de blaugrana. Sin embargo, de la camiseta del Barça que marcó su carrera se ha pasado, en otro sentido pero con la misma implicación, al verde del Cornellà.