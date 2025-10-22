Messi reaparece en Barcelona y anuncia una pop-up store de su bebida 'Más+'

Leo Messi nunca se ha ido del todo de Barcelona. Y ahora vuelve a conectar con la ciudad que lo vio crecer, esta vez con una acción que combina nutrición, salud y admiración: Más+ by Messi, su nueva bebida funcional, aterriza este 24 de octubre con una pop-up en la calle Mallorca 334. Los fans que se acerquen podrán llevarse botellas firmadas, descubrir el universo de la marca y participar en sorteos exclusivos.

La lona promocional ya luce en pleno centro de Barcelona, como una declaración de intenciones. Y el propio Messi lo ha anunciado en sus redes sociales con entusiasmo:

“Me pone contento compartir con todos ustedes que este 24 de octubre podrán disfrutar de la experiencia de @masbymessi, llena de sorpresas y premios exclusivos. ¡No se lo pierdan!”

El 24 de octubre abrirá una pop-up en Mallorca 334, donde los fans podrán conseguir botellas firmadas y descubrir la nueva bebida funcional del ‘10’.

Messi: “Quería crear una bebida que inspirara a todos”

Más+ by Messi nace de una necesidad personal de Leo. Así lo explica el campeón del mundo:

“Quería crear una bebida que inspirara a todos a sentirse campeones en todos los aspectos de la vida. Para lograr mis metas, primero tuve que aprender la importancia de una hidratación correcta para lograr una buena salud. Durante años no encontré ninguna bebida que tuviera un sabor increíble y los ingredientes adecuados. Por eso, quise crear mi propia bebida.”

Equilibrio entre sabor y salud

El proyecto refleja los valores de Messi dentro y fuera del campo: constancia, bienestar y cercanía. Más+ incluye una combinación equilibrada de electrolitos y sabores que el propio futbolista ha elegido pensando en su familia, sus amigos y sus seguidores.

“Muchas bebidas saborizadas tienen niveles altos de ingredientes poco saludables... No hay por qué elegir entre mejores ingredientes y un mejor sabor”, concluye Leo.

Con esta iniciativa, Messi no solo vuelve a ser protagonista en Barcelona, sino que comparte con la ciudad una nueva faceta más personal, donde la salud y el esfuerzo siguen marcando el camino.