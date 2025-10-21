Messi, mejor jugador de la última jornada de la MLS tras su triplete al Nashville

El argentino Lionel Messi, jugador del Inter Miami, fue elegido el mejor jugador de la última jornada de la MLS, en la que anotó tres goles y repartió una asistencia en la victoria a domicilio de su equipo por 5-2 contra el Nashville.

El triplete de goles también certificó al argentino como máximo goleador de la competición y le valió el Botín de Oro. Messi acabó la temporada con 29 goles y 19 asistencias en 28 partidos disputados.

Estos números también le convierten en uno de los principales candidatos al premio al mejor más valioso de la temporada regular, galardón que ya conquistó el año pasado.

El Inter Miami finalizó tercero en la Conferencia Este y volverá a enfrentarse al Nashville, sexto clasificado, en los 'playoffs' de la MLS. La serie será al mejor de tres partidos, con el primer encuentro programado para este viernes en Miami.