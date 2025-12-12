MESSI CUP
La Messi Cup llega a la fase decisiva: River Plate y Chelsea destacan en la tercera jornada ante la mirada de Messi
Con Leo Messi como anfitrión, la tercera jornada del torneo infantil definió los equipos que jugarán las semifinales, destacando la intensidad y los goles en cada encuentro
La tercera jornada de la Messi Cup presentada por GEICO se disputó nuevamente en el Training Centre de Inter Miami CF en Fort Lauderdale, con Leo Messi como anfitrión y gran artífice del torneo, atento a todos los partidos y compartiendo momentos con los jóvenes futbolistas de las academias participantes.
Esta jornada fue decisiva, ya que se definieron los equipos que avanzan a las semifinales y se vivieron partidos llenos de intensidad, goles y actuaciones individuales destacadas.
Grupo B: dominio de River Plate
River Plate 5-1 Inter de Milán
El primer partido enfrentó a Inter de Milán y River Plate, ambos del Grupo B. Los italianos llegaban con cero puntos tras perder sus dos primeros encuentros, mientras que los argentinos contaban con un punto tras un empate y una derrota.
River Plate inició el encuentro con gran intensidad, dominando la posesión y generando peligro constante. Cabral abrió el marcador en el minuto 5 tras un pase atrás de Álvarez.
Suljic amplió la ventaja al 2-0 y Cabral anotó de nuevo en el 25’ para el 3-0. Inter logró recortar distancias con un gol de cabeza de Keqi, pero River respondió rápido con un tanto de Amor. Cabral completó su hat-trick en el 72’, firmando su tercer gol de la jornada, cuarto del torneo y 37 de la temporada. El encuentro concluyó 5-1 tras un gol anulado a Marchesi. Cabral fue elegido MVP del partido.
Grupo A: igualdad y definición
Atlético de Madrid 3-3 Newell’s Old Boys
El siguiente duelo enfrentó a Atlético de Madrid y Newell’s, ambos con opciones de avanzar. El Atlético dominó la primera mitad y Grigorii abrió el marcador en el minuto 40.
Newell’s respondió rápidamente con un tanto de Benja Gómez, pero Mauro Silva devolvió la ventaja a los rojiblancos. Bautista Arévalo empató para los argentinos, dejando el marcador en 3-3.
Gracias a la victoria del Chelsea sobre Inter Miami, el Atlético se clasificó a semifinales. Mauro Silva fue nombrado MVP del encuentro.
Chelsea asegura el liderato
Chelsea FC 4-1 Inter Miami
En el partido decisivo del Grupo A, Chelsea y los anfitriones de Inter Miami protagonizaron un choque intenso desde el inicio. Inter Miami tuvo la primera ocasión, pero fue Chelsea quien se adelantó en el minuto 20 con un gol de Nicoll-Jazuli tras asistencia de Isaac McGillvary.
Faromo-Adebayo amplió la ventaja, y Reggie Pennie convirtió un penalti antes de que Bilal Shah sellara el 4-1 definitivo, asegurando el primer puesto del Grupo A para Chelsea. Nicoll-Jazuli fue elegido MVP del partido.
Cierre de la jornada
Manchester City 3-1 FC Barcelona
El último partido de la jornada enfrentó a Manchester City y FC Barcelona. Los sky blues ya estaban clasificados y controlaron la primera parte, abriendo el marcador por medio de Barret y aumentando la ventaja con un autogol de Ahmed Abarkane.
Barcelona reaccionó con un gol de Luca Pérez y buscó más, aunque un tanto anulado de Artem Rybak dejó el marcador en 2-1 hasta que Cadamarteri provocó y transformó un penalti para el definitivo 3-1. Cadamarteri fue elegido MVP del encuentro.
Clasificación y próximos partidos
Con estos resultados, el Grupo A finalizó con Chelsea líder con 7 puntos, seguido por Atlético de Madrid con 4, Inter Miami con 3 y Newell’s Old Boys con 2. En el Grupo B, Manchester City finalizó con pleno de victorias y 9 puntos; River Plate se clasificó segundo con 4 puntos y +3 de diferencia de goles, FC Barcelona fue tercero con 4 puntos y +1, y cierra Inter de Milán sin puntos.
La fase final del torneo dará inicio el sábado:
Siguiente fase
Semifinales: Chelsea FC – River Plate | Manchester City – Atlético de Madrid
Partido por el quinto puesto: FC Barcelona – Inter Miami
Partido por el séptimo puesto: Newell’s Old Boys – Inter de Milán
