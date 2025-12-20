Ni Messi ni Cristiano Ronaldo: Tomás Roncero desvela quién es el mejor jugador del mundo que ha visto

Leo Messi o Cristiano Ronaldo. El debate sobre quién es mejor siempre sale a la palestra. Los culés lo tienen claro: el astro argentino. En cambio, los madridistas defienden con capa y espada al exjugador del Real Madrid. Aunque, los aficionados neutrales suelen poner en valor el genio natural de Messi por encima del trabajo y el esfuerzo de Cristiano.

El último en pronunciarse al respecto ha sido el periodista y colaborador de 'El Chiringuito' Tomás Roncero en el canal de YouTube de Senén Morán.

Al ser cuestionado por la rivalidad entre ambos, Roncero desveló que "Cristiano va a ser el primer jugador de la historia y el único que va a llegar a los mil goles oficiales".

Sobre el '10' argentino, no tuvo dudas en decir que "se le ha sobrevalorado mucho". En ese instante de la entrevista, el colaborador de Mega se sinceró y desveló que "el mejor jugador que he visto en mi vida es Diego Armando Maradona". Además, matizó: "Y nunca jugó en el Madrid".

Maradona, campeón del mundo en 1986 / Archivo

Volviendo al debate, Roncero expuso que "Cristiano no se comió los 8 del Bayern, Cristiano no se comió el 3-0 de la Roma de Manolas, Cristiano no se comió un 4-0 en Anfield, Cristiano no se comió una humillación del PSG de Mbappé con un 1-4 en el Camp Nou o Cristiano no se comió dos eliminaciones en Champions contra el Atlético de Madrid del Cholo Simeone".

"Todo eso se lo ha comido Messi", compartió en el canal de YouTube de Senén.

Asimismo, señaló que el exdelantero del Real Madrid ganó cuatro Champions en cinco años, siendo el máximo goleador de la competición en ese periodo, justo en un momento en que Messi estaba en su esplendor.

Por todas estas razones, confesó que "Cristiano le ganó la batalla a Messi". El periodista del diario AS es un firme defensor del astro portugués, como ha demostrado durante los últimos años.