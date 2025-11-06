Merengues y colchoneros vuelven a enfrentarse en el Derbi de las aficiones

Real Madrid y Atlético de Madrid vivirán este domingo 9 de noviembre un particular derbi por las calles de Madrid. Esta vez la batalla no será en los terrenos de juego, sino en el asfalto y con los aficionados como protagonistas.

Ataviados con el habitual blanco o rojiblanco de sus respectivos equipos, miles de corredores participarán en el tradicional Derbi de las aficiones, una marcha atlética que reúne un año más a los eternos rivales de la capital española y que alcanza este 2025 su decimoquinta edición.

El Derbi de las Aficiones propone un recorrido favorable de 10 kilómetros homologado por la RFEA (válido para la acreditación de marca en la San Silvestre Vallecana) por las calles de Madrid para que aficionados de uno y otro equipo se enfrenten en una batalla amistosa que arrancará a las 9.00 horas.

El trazado partirá de la calle Padre Damián, junto al Santiago Bernabéu, y tendrá su final en el Paseo de los Melancólicos, junto al Madrid Río, en los terrenos del estadio Vicente Calderón, antigua casa del Atlético de Madrid. Durante la carrera, los corredores pasarán por lugares emblemáticos para ambas hinchadas como Cibeles o Neptuno, donde unos y otros celebran sus respectivos títulos.

Campeón por equipos

La prueba está abierta a todas aquellas personas de 16 años o más que lo deseen, siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como en forma. Las inscripciones están cerradas desde el pasado 2 de noviembre, cuando se alcanzó ya el máximo permitido de 10.000 participantes.

La normativa de la carrera, establece dos equipos participantes, Colchoneros y Merengues, resultando vencedor el que obtenga el menor tiempo neto medio en recorrer los 10.000 metros del recorrido. El ganador será anunciado al día siguiente, el lunes 10 de noviembre.

Hasta la presente edición, el balance es de 8 victorias a 6 para los merengues. El capitán de los blancos será Álex Jiménez, campeón de la pasada edición con una marca de 00:28:37. Por el lado rojiblanco, Lidia Campo, ganadora en 2021 y 2023, capitaneará el equipo.