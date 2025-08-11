El mercado por Yeremay se activa: el Sporting de Portugal le quiere y el Dépor se agarra a la cláusula

Después de los primeros sudores del verano, el deportivismo había vivido con cierta tranquilidad con Yeremay Hernández. Le dijo no al Como y en su contrato se activaron una cláusulas de mejora que hacían que su sueldo y el precio de salida subiesen. Una cantidad con mucho ceros a la derecha y la firme voluntad del jugador de seguir en el Dépor eran el mejor aval para que siguiese en A Coruña un jugador por encima de la categoría. Pero ese blindaje monetario y hasta emocional no significa que los equipos punteros de Europa hayan dejado de intentar llevárselo. El último ha sido el Sporting de Portugal, según el periodista Fabrizio Romano, que le ha presentado una oferta al Dépor, que no vende, salvo que el jugador exprese su deseo de marcharse, algo que de momento no ha ocurrido. El club ve improbable que Yeremay se marche ni al país vecino ni a ningún otro destino a estas alturas de mercado. El periodista italiano apunta que hay otros clubes tras la pista del canario quien brilló sobre manera en el Teresa Herrera y en pretemporada.

Antes de que rechazaste al Como, la cláusula de rescision se encontraba en torno a 35 millones de euros y con su negativa subió. Entonces llegaron ofertas a las oficinas del club de 21 y 22 millones pero la postura del jugador desactivó cualquier alza en la puja.

Quedan unos días para que comiencen los mejores campeonatos de Europa y el dinero de la Premier esta corriendo por los clubes punteros de Europa. El Dépor cuenta con una importante cláusula de rescision y la voluntad de un jugador con el que siempre ha ido de la mano. Eso sí, Yeremay seguirá llamando la atención, solo el 1 de septiembre aportará total tranquilidad.

