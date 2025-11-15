El mercado se llena de gangas: jugadores que acaban contrato en 2026

La temporada sigue su curso en el fútbol europeo, pero entre bambalinas los directores deportivos trabajan para mejorar las plantillas de cara a la próxima campaña. En una época de restricciones, donde sólo en la Premier League atan los perros con longanizas, los clubes controlan cada vez el mercado de agentes libres. Futbolistas que finalizan contrato y que firman a coste cero, a cambio de una prima, a menudo generosa, de fichaje.

Varias son las estrellas europeas que encaran sus últimos meses de relación contractual con sus equipos, dando largas a posibles renovaciones y con ansias de salir al mercado para cambiar de aires. Jugadores con pedigrí por los que se pelearán las entidades más granadas del panorama continental.

Los grandes nombres del mercado

En SPORT hacemos un repaso a algunos de los futbolistas que tendrán la carta de libertad en junio de 2026 y podrán empezar a negociar su futuro a partir del mes de enero.

Guéhi (defensa, 25 años) El central del Crystal Palace será una de las piezas codiciadas. El futbolista estuvo a punto de salir el pasado verano con destino Liverpool, pero la operación se truncó en el último momento por la negativa rotunda del club londinense a traspasarle, lo que provocó un enfado monumental en el zaguero. El marfileño es un defensa de garantías, expeditivo y con buen trato de balón, y varios equipos monitorizan su futuro.

Vlahovic (delantero, 25 años) La Juventus no logró dar salida al delantero serbio en verano. El club italiano reclamaba 20 millones de euros para evitar que se fuera gratis en 2026. El Atlético lo intentó, pero no hubo acuerdo económico. El delantero, pese a su irregularidad, mantiene un buen cartel en el fútbol europeo. Eso sí, alejado de los casi 84 millones que pagaron los 'bianconeri' en su momento.

Bernardo Silva (centrocampista, 31 años) Todo hace indicar que el portugués está agotando su tiempo en el Manchester City. El equipo de Pep Guardiola está inmerso en una progresiva renovación para recuperar los laureles del pasado y no parece que desde la dirección deportiva, liderada por su compatriota Hugo Viana, vayan a ofrecerle la renovación. Eterno futurible del Barça, el centrocampista portugués tiene muchos números para regresar al Benfica, club en el que se formó pero en el que nunca llegó a debutar en el primer equipo en partido oficial.

Ibrahima Konaté (defensa, 26 años) El Liverpool tiene un problema y de los gordos con Konaté. El central no tiene intención de prolongar su contrato con los 'reds' y en Anfield sospechan que el Real Madrid podría repetir el mismo 'modus operandi' que empleó con Alexander-Arnold. El francés es uno de los defensas más completos del panorama futbolístico, el que debía ser heredero de Van Dijk en la escuadra 'scouser'. Un verdadero chollo a coste cero.

Maignan (portero, 30 años) No podía faltar un portero en este listado, y uno de los más sólidos y consagrados del escenario continental. Las altas pretensiones del Milan en verano frustraron la llegada de Maignan al PSG. Los parisinos, ya sin Donnarumma, optaron por Chevalier para la portería. El cancerbero francés será agente libre y tentaciones no le van a faltar.

Upamecano (defensa, 27 años) La irregularidad ha marcado la trayectoria de Dayot Upamecano en el Bayern. Sin embargo, cuando mejor está y ha adquirido jerarquía en Múnich, el central francés podría salir del equipo. El futbolista siempre ha manifestado que su intención es jugar en la Premier, siempre y cuando no renueve contrato. Los bávaros deberán hacer un esfuerzo económico para convencerle.

Stones (defensa, 31 años) Continuas lesiones han apartado al central inglés de los planes de Pep Guardiola en los últimos meses. John Stones aparecía en todas las quinielas para abandonar el Etihad tras una larga y exitosa carrera como 'cityzen'. Este verano saldrá como jugador libre y con un cartel impresionante en los clubes de la Premier League. Si está al cien por cien físicamente, un defensa por el que se pelearán los gigantes continentales.

Robertson (defensa, 31 años) La competencia con el húngaro Milos Kerkez ha relegado al banquillo a Andrew Robertson. Carrilero con muy buen pie a balón parado y en los centros laterales, el escocés encara los últimos meses en el Liverpool tras sufrir un bajón en su rendimiento tras la marcha de Jürgen Klopp, quien explotó al máximo sus cualidades ofensivas. Los rumores le colocan en el Celtic de Glasgow.

Rúben Neves (centrocampista, 28 años) Era el elegido como relevo de Sergio Busquets. El Barcelona intentó su fichaje en 2023, cuando era la estrella del Wolverhampton inglés. El propio Rúben Neves lo reconoció meses después: "El Barça era una de las opciones más calientes. Estuvo a punto de suceder". Sin embargo, el traspaso no se acabó concretando por temas económicos y el internacional portugués emprendió rumbo a Arabia Saudí, donde ha jugado los tres últimos cursos. El luso no tiene intención de renovar con el Al Hilal y pretende regresar a un club europeo de primer nivel.

Hay más

McKennie (Juventus), Quinten Timber (Feyenoord), Brandt (Dortmund), Guerreiro, Gnabry, Goretzka (Bayern), Maguire (United), Christensen, Lewandowski (Barcelona) y Rüdiger (Madrid) son algunos de los otros futbolistas que han entrado en su último año de contrato y están a la espera de algún movimientos de sus clubes actuales para saber qué les depara el futuro. Los primeros meses de 2026 y el verano se antojan moviditos en cuanto a negociaciones.