Un mercado de fichajes de verano del 2025 con saldo positivo para el Castellón

El mercado de fichajes de verano, de entradas y salidas en el CD Castellón, ha sido positivo para el club de la capital de la Plana porque se ha producido un pequeño saldo positivo en la balanza de ingresos y gastos. Todo en un verano de locos donde la entidad castellonense ha realizado, nada más y nada menos, 30 operaciones. Se han ido 15 futbolistas y han llegado otros 15. Ahora falta por saber si el nivel de la plantilla es mejor, igual o peor que la pasada campaña.

La dirección deportiva ha tenido mucho trabajo este verano. Dos meses para negociar, para el tira y afloja. Así, el club ha conseguido ingresar cerca de 3,6 millones de euros, en las operaciones cerradas con Chirino, Raúl, Flakus y De Miguel. El mayor ingreso se conseguirá con el lateral Daijiro Chirino al Almería porque, entre fijos y variables al final se podría ingresar 2 millones de euros.

Más ingresos

Otras operaciones de esta índole, por el delantero madrileño Raúl Sánchez al Nexaca mexicano el CD Castellón consiguió ingresar 1 millón de euros, mientras que por el ariete esloveno David Flakus al Real Murcia llegarán 500.000 euros a las arcas del club de la capital de la Plana, mientras que por el atacante Jesús de Miguel que se marchó al Tenerife el acuerdo se cerró por 100.000 euros. Falta por conocerse si por el traspaso del joven Gonzalo Pastor al Famalicão portugués se ha ingresado alguna cantidad.

En lo referente al capítulo de compras, el club se ha gastado 3,12 millones de euros. La mayor inversión en la historia de la entidad castellonense fue la cerrada recientemente con el fichaje del delantero danés Adam Jakobsen. Se le han pagado 1,8 millones de euros al conjunto sueco del IF Brommapojkarna. Por Fabrizio Brignani el club abonó 1 millones de euros al Mantova italiano. Por Michal Wilmann se abonaron 70.000 euros al Podbeskidzie Bielsko-Biała de Polonia, y por el joven Tincho Conde, el Celta percibió 250.000 euros.

Ha habido mucho ajetreo este verano en las oficinas del CD Castellón. Realizar 30 operaciones son muchas y en algunos casos no se han cerrado de la noche a la mañana, sino que han requerido de muchas llamadas, correcciones, cláusulas y demás, aparte de intentar regatear lo máximo posible.