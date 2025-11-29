En directo
MERCADO DE FICHAJES
Mercado de fichajes, hoy 29 de noviembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
Sigue la última hora del mercado de fichajes de invierno del fútbol internacional con los rumores, altas y bajas en los equipos grandes de Europa
Sigue la última hora de los rumores del mercado de fichajes de invierno del fútbol nacional e internacional.
Joao Félix lanza un dardo al Benfica
Joao Félix, actualmente en la liga saudí, levantó la polémica con unas declaraciones en las que asegura que el Benfica no hizo todo lo posible por ficharle. "Lo que me impulsó a venir al Al Nassr fue el deseo del club de ficharme. Llevo tres veranos queriendo volver al Benfica, siempre ha sido mi deseo, siempre se lo he dicho a mis agentes, pero nunca ha habido un interés serio por parte del club", explicó el delantero a 'Sport TV'.
La respuesta por parte del club lisboeta no se hizo esperar. "Lamento mucho que Joao (Félix) haya dicho algo así. Incluso para él. Si dependiera de la voluntad del Benfica ... lo que el Benfica puso sobre la mesa para traerlo a Lisboa... ya habría estado en el Benfica hace tres años, no este verano, sino hace tres años", aseguró el presidente de la entidad, Rui Costa.
Carvalho piensa en LaLiga
La aventura mexicana de William Carvalho podría estar llegando a su fin. El mediocentro se marchó del Betis el verano pasado después de superar una grave lesión en el tendón de Aquiles. Su destino fue el Pachuca de la liga mexicana, una elección que no ha salido demasiado bien. El jugador, que firmó por una temporada y otra opcional, apenas ha disputado nueve partidos oficiales y solo tres de ellos como titular por lo que según apuntan medios locales, podría estar valorando otro destino. Entre ellos estaría el Real Oviedo, ya que el club asturiano es propiedad del mismo dueño que Pachuca.
