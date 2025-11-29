Mercado de fichajes, hoy 29 de noviembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...

Joao Félix lanza un dardo al Benfica

Joao Félix, actualmente en la liga saudí, levantó la polémica con unas declaraciones en las que asegura que el Benfica no hizo todo lo posible por ficharle. "Lo que me impulsó a venir al Al Nassr fue el deseo del club de ficharme. Llevo tres veranos queriendo volver al Benfica, siempre ha sido mi deseo, siempre se lo he dicho a mis agentes, pero nunca ha habido un interés serio por parte del club", explicó el delantero a 'Sport TV'.

La respuesta por parte del club lisboeta no se hizo esperar. "Lamento mucho que Joao (Félix) haya dicho algo así. Incluso para él. Si dependiera de la voluntad del Benfica ... lo que el Benfica puso sobre la mesa para traerlo a Lisboa... ya habría estado en el Benfica hace tres años, no este verano, sino hace tres años", aseguró el presidente de la entidad, Rui Costa.