El mercado de fichajes se dispara: la tendencia al alza en los traspasos

Este mercado de fichajes previo al inicio de la temporada 26/27 ha arrancado por todo lo alto. Si bien es cierto que en año mundialista suelen haber grandes traspasos por el factor copa del mundo, en este primer periodo las estratosféricas inversiones no han tardado en llegar. Y vienen más. Los grandes equipos se están moviendo rápidamente y los clubes Premier, cargados de libras, también están firmando transferencias récord.

Así pues, todo apunta a que se confirman varias teorías sobre lo que será el mercado de fichajes de aquí en adelante. La inflación se ha apoderado del fútbol y cada vez más, los clubes tienden a acometer traspasos desorbitados para mejorar sus plantillas. En un estudio reciente, el Bank of America apuntaba a que el traspaso de los 1000 millones estaba más cerca de lo que parecía.

La cifra, por ahora, parece totalmente fuera de lugar, pero lo que no sorprendería a nadie es que en este mercado pueda superarse el fichaje de récord de Neymar por el PSG, que se cerró en 222 millones de euros mediante el pago de la cláusula del brasileño al FC Barcelona.

Mateus Fernandes, nuevo jugador del Tottenham / Tottenham

Los fichajes más caros de su historia

Por ahora, a día 3 de julio, el equipo que más ha revolucionado el mercado ha sido el Tottenham, quién se ha gastado 200 millones de euros en menos de 24 horas con las incorporaciones del joven talento Mateus Fernandes por 99 millones y el internacional italiano Sandro Tonali por unos 115 más al cambio entre libras y euros. La del exfutbolista del Newcastle, se convierte así en el fichaje más caro de su historia, algo que ya ha pasado en tres clubes de la Premier League.

En ese sentido, el que ha reventado su récord con la última incorporación ha sido el Manchester City. Los 'citizens' quieren darle a Maresca todos los efectivos posibles para arrancar lo mejor posible la era 'post Guardiola', por eso le han traído a Elliot Anderson del Nottingham Forest por 133 millones, superando así los 117 que pagaron en su día por Jack Grealish.

Elliot Anderson, internacional con Inglaterra / EFE

Además, también en Inglaterra, el Brighton ha roto la hucha para firmar al central del futuro, Luka Vušković, por un valor entre fijos y variables de unos 60 millones de euros procedente del Tottenham.

El Milán, no se queda corto

Sin llegar a las estratosféricas marcas de la Premier League, el Milan ha realizado un tremendo esfuerzo económico al incorporar a Gonçalo Ramos por 74 millones de euros. De nuevo, la incorporación más cara de su historia, superando por unos 25 los que en su día pagaron al Lille por Rafael Leao.

¿Quién romperá aún más la banca?

En las últimas horas, varias informaciones apuntan a que el Real Madrid estaría dispuesto a realizar una megaoferta al Bayern de algo más de 220 millones de euros por Olise entre fijos y variables, situando la cifra por encima de la barrera del traspaso de Neymar y estableciendo así un nuevo fichaje récord en la historia del fútbol.

Michael Olise, una de las estrellas de Francia / EFE

Otras llegadas interesantes son las de Cucurella al Real Madrid y la de Palestra al Chelsea. En las posiciones defensivas, se acostumbra a pagar más por la posición de central, donde Gvardiol ostenta la cifra más alta pagada con unos 90 millones. Actualmente ya se está incrementando muchísimo el valor de los laterales, siendo 55 el precio del español y 57 el del italiano. El Bayern también ha incorporado Nathaniel Brown por 40.

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En la posición de lateral, el récord lo sigue ostentando Lucas Hernández, por el que el PSG realizó un pago de 80 millones de euros al Bayern.