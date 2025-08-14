El mercado se enrevesa para Txema Indias y el Real Zaragoza: "Tranquilo no estoy. Si quieres cosas interesantes hay que correr riesgos"

Que Txema Indias pensaba tener la plantilla más avanzada a tan solo 72 horas del inicio de la competición oficial es un hecho. Que todavía tiene algo más de dos semanas para acabar su obra, también. Pero a 14 de agosto, el director deportivo está preocupado. Así lo ha admitido en la presentación de Valery y de Adrián Rodríguez. "Tranquilo no estoy, uno no domina el mercado", afirmó.

De más a menos urgente, el vasco comenzó a hablar de la necesidad central que tiene el Real Zaragoza, aunque apuntó a la mala suerte como circunstancia incontrolable que ha hecho que la defensa zaragocista esté temblando antes del estreno liguero. "El puesto de central está siendo más complicado porque hemos tenido inconvenientes. Tenemos tres, pero con las desgracias de Kosa, Tachi y Radovanovic nos puede el agobio de que no los tenemos para el primer partido", valoró un Indias que acabó reconociendo, aunque no explícitamente, que quiere que lleguen todavía un par de centrales más: "La particularidad de Kosa nos hará ver si necesitamos cuatro o cinco centrales al final".

Ya es seguro que no va a llegar ningún refuerzo más para el debut frente a la Real Sociedad B del domingo, pero en otras comparecencias el director deportivo zaragocista había hablado con más rotundidad sobre algunas operaciones, esta vez se mostró más cauto. "Hay cosas abiertas e interesantes, pero no sé cuánto de avanzado. Ojalá lleguen a buen puerto, espero que podamos cerrar la mejor plantilla posible", afirmó antes de calcar el mensaje que dio Gabi tras el último encuentro de preparación: "Si quisiéramos tener la plantilla cerrada, la tendríamos. Las prisas y la agonía te llevan a equivocarte seguro".

Siguiendo en esa misma línea, Txema subrayó que "si quieres cosas interesantes hay que correr riesgos. Soy ambicioso. Quiero tener una buena plantilla cerrada para 42 jornadas. Mi objetivo es darle las mejores herramientas al entrenador. No es solo cuestión del límite salarial, también de fichas", incidió, abocando al Real Zaragoza a un final de mercado frenético.

El malestar de Poussin

Como no podía ser de otra manera, Indias habló de la salida, todavía no oficial, de Gaetan Poussin y apuntó claramente a que ha sido una decisión tomada unilateralmente por el arquero. "Él nos ha expresado su incomodidad y que estaba valorando la posibilidad de salir. Ha pedido permiso para viajar a Francia. Vamos a esperar primero si hay salida, pero debemos estar pendientes del mercado de porteros, que pensaba que ya no tendría que estar", dijo el vasco, que pareció mandar un aviso a navegantes:" Si te llama un jugador y dice que está incómodo, prefiero buscar una alternativa. No lo he forzado yo. Si algún jugador llama, lo voy a escuchar por el bien del Real Zaragoza. No se tomará ninguna decisión que perjudique al club. Debemos ser fuertes en el vestuario con gente comprometida".

Comentando el estado de otras posiciones, el director deportivo apuntó que las entradas y las salidas "va a tener que ir de la mano. Hay conversaciones con Gabi. Si no hay salidas, el puzzle no se puede ajustar. Debemos trabajar en las dos situaciones", explicó. Sobre el centro del campo, Indias afirmó, aunque no sonó muy convincente, que "no pienso en dar salida a ninguno, como tampoco lo pensaba en la portería. No sé qué nos podremos encontrar y si algún jugador está incómodo. Estamos muy contento con los cuatro". Eso sí, el vasco confirmó que la idea sigue siendo incorporar un pivote: "Buscamos y ojalá consigamos un jugador distinto a lo que tenemos".

En la delantera, Indias volvió a subrayar la necesidad de salidas para que entre alguien, con Bakis en la rampa de salida. El turco es consciente de ello: "No sería respetuoso decir la conversación que hemos tenido con él. Me gusta hablar con la gente y decir las cosas a la cara. Nos hemos sentado con él para que sepa su situación y veremos qué va a pasando", señaló.

Lo que es seguro que el domingo el Real Zaragoza se juega los primeros tres puntos de la temporada con más incógnitas que certezas. "La primera jornada tiene siempre mucha incertidumbre. Igual el mercado se tiene que cerrar antes, son semanas muy complejas. Los entrenadores van con lo que tienen para sacarle rendimiento. La Real Sociedad B no ha tenido pretemporada normal porque han estado con el primer equipo. Van a dar guerra", valoró Indias.