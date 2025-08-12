El mercado del Deportivo: Luis Chacón se marcha cedido a la Cultural Leonesa

El Deportivo confirmó este martes la cesión de Luis Chacón a la Cultural Leonesa. El jugador de Pontedeume, que tiene contrato con el club blanquiazul hasta 2028 jugará esta temporada en el Reino de León, donde el curso pasado fue uno de los héroes del ascenso del equipo leonés a Segunda. La operación estaba apalabrada desde el fin de semana. Será la primera temporada completa del futbolista en la categoría de plata. Debutó en ella a principios de la temporada pasada a las órdenes de Imanol Idiakez.

Chacón llegó el verano pasado al Deportivo. Fue el primer fichaje en el retorno del club a Segunda. Sin embargo, al final del mercado hizo las maletas para bajar un peldaño, a Primera RFEF y reforzar a la Cultural Leonesa. El club quería que el futbolista tuviese más minutos en un club importante de la tercera categoría y así fue. Titular indiscutible y pieza fundamental del campeón de su grupo. Esta pretemporada, Antonio Hidalgo quiso evaluar su rendimiento. Una lesión de tobillo le impidió jugar ante Compostela y Ourense CF, pero sí pudo participar en los encuentros en Inglaterra.

Aunque el entrenador catalán se mostró contento por su rendimiento, reconoció la semana pasada que la elevada competencia en la mediapunta complicaba la continuidad del de Pontedeume. El futbolista, con cartel y ofertas encima de la mesa, optó por salir en busca de protagonismo en otro club. La Cultu le recibe con los brazos abiertos para formar parte del proyecto de Raúl Llona, que vuelve a Segunda después de siete años de ausencia.

El Dépor está inmerso en cerrar su plantilla con la contratación de un portero y, al menos, un delantero. No obstante, también tiene tareas por completar en la operación salida. Está pendiente de encontrar cesiones para canteranos que no entran en el proyecto de este curso, como Diego Gómez y Martín Ochoa. También están en la rampa de salida Denis Genreau y Petxarroman.