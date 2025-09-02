El mercado de agentes libres le da una última oportunidad al Málaga CF

A las 23.59 horas de este lunes se cerró el mercado de fichajes de LaLiga sin ninguna noticia para el Málaga CF. Sin embargo, al club de Martiricos le queda una última oportunidad para subir la nota del verano de la dirección deportiva. Después de que se cayera la opción de Unai Vencedor, cesión confirmada al Levante, la ventana de agentes libres ofrece una posibilidad para ocupar esa ficha 25 que ha dejado la grave lesión de Álex Pastor.

Sin límite temporal

El fútbol profesional echó el cierre a la ventana de traspasos y cesiones. Es decir, si hubiese acabado siendo posible, el Málaga CF tendría que haber inscrito a Unai Vencedor como cedido antes de las 23.59 horas del 1 de septiembre. O igual que cualquier club que ha adquirido a algún futbolista previo pago de su fichaje. Loren Juarros solo se podía acoger al primer caso, al de los préstamos, y ahora le queda una última oportunidad.

La idea que transmite el club es anunciar esa incorporación de inmediato, a lo largo de esta semana, antes incluso de que se dispute el Málaga CF-Granada CF de este sábado. Quieren que Sergio Pellicer cuente lo antes posible con las 25 piezas profesionales, además de Aarón Ochoa y Rafa Rodríguez con ficha de filial, porque también hay que tener en cuenta ese futbolista, salvo que haya rescindido en el último mes, no habrá tenido pretemporada.

No existe ninguna restricción temporal para incorporar a un jugador que no tiene contrato ahora mismo con ningún club. ¿Por qué el Málaga CF estuvo hasta más allá de la madrugada del martes valorando opciones? Porque desde ahora en adelante, puede anunciar el movimiento de cualquier futbolista que esté libre en estos momentos. Puede ser este martes, el miércoles, el domingo o en noviembre, pero el objetivo es hacerlo de inmediato.

Darko Brasanac

Ahí es donde entra Darko Brasanac, uno de los ofrecimientos que ha recibido la dirección deportiva, aunque no el único. El futbolista serbio de 33 años tiene una amplia trayectoria en el fútbol español. Llegó al Betis en la temporada 2016/17 y ha pasado por el Leganés -en dos etapas-, el Alavés y el Osasuna. Su último paso tuvo lugar en el equipo madrileño, descendido a Segunda División. También ha jugado en el Partizán de Belgrado y en el Smederevo 1924. Rubén Alcaraz, César de la Hoz, Nuke Mfulu o Gonzalo Escalante son otras de las opciones que ofrece el mercado de agentes libres.

El objetivo del Málaga CF es encontrar una solución lo antes posible. Kike Pérez valoró a la salida de La Rosaleda que están "satisfechos" con el mercado. Loren Juarros hablará el jueves en rueda de prensa para dar todas las explicaciones a este final descafeinado.