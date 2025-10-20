El mensaje de apoyo de Leo Messi a la 'futura Argentina': "Nos quedamos con vuestro orgullo"

La Selección de fútbol de Argentina Sub-20 cayó en la deriva. Argentina perdió la final del Mundial de Chile frente a Marruecos (0-2), en un encuentro frustrante para la albiceleste ante una gran Marruecos. Un duro varapalo para la 'generación de oro' argentina, que llegaban a la final como uno de los grandes favoritos a alzarla.

El subcampeonato, más allá de la derrota, dejó sensaciones positivas: una generación que mostró carácter, talento y compromiso, y que recibió el respaldo del máximo referente de la historia albiceleste. Los juveniles cierran un ciclo que, pese a la frustración en la final, deja muchas esperanzas para el futuro del fútbol argentino.

Pese a la derrota, el país quedó orgulloso de los chicos. Concretamente, Leo Messi, que siguió el partido desde su casa por televisión y mostró el máximo apoyo al equipo tras la final. Tras la desazón, apareció la voz del capitán: Lionel Messi envió un sentido mensaje en sus redes sociales, destacando el rendimiento de los juveniles y transmitiendo orgullo por la camiseta.

La muestra de liderazgo de Leo Messi

“Cabeza en alto muchachos!!!! Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”, compartió el argentino en una historia de Instagram.

El conjunto dirigido por Diego Placente había llegado al duelo decisivo con un andar perfecto: seis victorias en seis partidos que generaron ilusión de un séptimo título mundial. Argentina venía de eliminar a Nigeria (4-0), México (0-2) y Colombia (1-0), no pudo frente a un sólido equipo marroquí en la final. Aun así, el reconocimiento del capitán de la selección absoluta subraya el espíritu competitivo de los juveniles.

El texto de Leo Messi a la Sub-20 / SPORT.es

Messi fue el héroe de la gran final en 2005

Un Messi que jugó el Mundial Sub-20 de 2005 en Países Bajos, donde fue la gran figura del torneo. Con apenas 18 años, lideró a la selección argentina hasta el título, marcando seis goles y brillando con su talento.

En la final, Argentina venció 2-1 a Nigeria con dos goles suyos, ambos de penal. Messi fue premiado como Balón de Oro al mejor jugador y Bota de Oro al máximo goleador, consagrándose como una joven promesa del fútbol mundial.