FÚTBOL
El mensaje de apoyo de Leo Messi a la 'futura Argentina': "Nos quedamos con vuestro orgullo"
El futbolista del Inter de Miami siguió desde la televisión la final del Mundial Sub 20 y mostró su apoyo a los chicos, tras caer en la final del Mundial ante la selección marroquí
La Selección de fútbol de Argentina Sub-20 cayó en la deriva. Argentina perdió la final del Mundial de Chile frente a Marruecos (0-2), en un encuentro frustrante para la albiceleste ante una gran Marruecos. Un duro varapalo para la 'generación de oro' argentina, que llegaban a la final como uno de los grandes favoritos a alzarla.
El subcampeonato, más allá de la derrota, dejó sensaciones positivas: una generación que mostró carácter, talento y compromiso, y que recibió el respaldo del máximo referente de la historia albiceleste. Los juveniles cierran un ciclo que, pese a la frustración en la final, deja muchas esperanzas para el futuro del fútbol argentino.
Pese a la derrota, el país quedó orgulloso de los chicos. Concretamente, Leo Messi, que siguió el partido desde su casa por televisión y mostró el máximo apoyo al equipo tras la final. Tras la desazón, apareció la voz del capitán: Lionel Messi envió un sentido mensaje en sus redes sociales, destacando el rendimiento de los juveniles y transmitiendo orgullo por la camiseta.
La muestra de liderazgo de Leo Messi
“Cabeza en alto muchachos!!!! Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”, compartió el argentino en una historia de Instagram.
El conjunto dirigido por Diego Placente había llegado al duelo decisivo con un andar perfecto: seis victorias en seis partidos que generaron ilusión de un séptimo título mundial. Argentina venía de eliminar a Nigeria (4-0), México (0-2) y Colombia (1-0), no pudo frente a un sólido equipo marroquí en la final. Aun así, el reconocimiento del capitán de la selección absoluta subraya el espíritu competitivo de los juveniles.
Messi fue el héroe de la gran final en 2005
Un Messi que jugó el Mundial Sub-20 de 2005 en Países Bajos, donde fue la gran figura del torneo. Con apenas 18 años, lideró a la selección argentina hasta el título, marcando seis goles y brillando con su talento.
En la final, Argentina venció 2-1 a Nigeria con dos goles suyos, ambos de penal. Messi fue premiado como Balón de Oro al mejor jugador y Bota de Oro al máximo goleador, consagrándose como una joven promesa del fútbol mundial.
