El mensaje de apoyo de Carolina Yuste a su pareja Héctor Bellerín tras los insultos homófobos

En el último partido ante el Real Madrid, Héctor Bellerín fue un protagonista inesperado. Tras realizar un gran partido, en el que frenó constantemente los ataques de Vinicíus, se encontró que un creador de contenido llamado 'Iñaki Angulo' discriminó públicamente (sin mencionarlo) al lateral con unas palabras fuera de lugar y homófobas.

"Hay un tío hoy que se pinta las uñas, que solo lee libros de mujeres, que probablemente sea..., que es rojo, que vota socialismo. No voy a decir su nombre. Y 'elle', vamos a llamarle 'elle' para que esté contento, 'elle' ha parado a Vinicius solo", decía en directo.

Todo el mundo respalda a Bellerín

Unas declaraciones que incendiaron las redes sociales y que tuvo reacciones inmediatas. Primero, de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, que presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra el youtuber.

"La jurisprudencia es clara. El Tribunal Supremo ha declarado que el término 'maricón' incorpora objetivamente una connotación de menosprecio vinculada a la orientación sexual, ‘expresión de homofobia’ frente a las injurias con agravante de discriminación [...] lo que constituiría un delito público. La libertad de expresión no ampara el discurso de odio", decía Miguel Galán, presidente de esta asociación.

También salió en su defensa su excompañero y amigo Borja Iglesias, que le envió todo su apoyo a través de X. "Guau, ¡qué barbaridad y qué vergüenza! Es la primera vez que veo a esta persona, pero lo que estoy seguro es que no es la primera vez que suelta burradas de este estilo", escribió en la red social de Elon Musk.

Su pareja se pronuncia

Y hace unas horas, la que sería ya su pareja, según los últimos rumores, Carolina Yuste, compartió en Instagram una imagen de varias camisetas del futbolista del Real Betis con el objetivo de defenderlo de los ataques homófobos que ha sufrido.

"Hasta ahora, no nos habían mostrado nada que confirmara que estaban juntos. La revista 'Semana' les había pillado hasta tres veces besándose, pero Carolina ha publicado esta imagen de la camiseta de Héctor Bellerín, con un ojo guiñado, mostrándole todo su apoyo al futbolista", dijo Javi Hoyos.

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El pasado 22 de julio salía a la luz una noticia que no tardaba en llamar la atención. La revista Semana difundía unas fotografías que apuntaban a una posible relación sentimental entre la actriz Carolina Yuste y el futbolista Héctor Bellerín. En las fotos aparecían juntos mientras daban un paseo, protagonizando incluso un beso, además de compartir una jornada en un rocódromo.