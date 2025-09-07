Mendizorroza, próxima parada para enfrentarse al Mirandés

El Deportivo se mide el próximo sábado (16.15 horas) al Mirandés en un escenario poco común. En lugar de visitar Anduva, el duelo se disputará en Mendizorroza. El conjunto de Miranda de Ebro juega como local en el estadio del Alavés en el inicio de esta campaña, mientras se desarrollan las obras de remodelación en su feudo habitual.