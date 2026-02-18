Memphis Depay vuelve a vestirse de azulgrana: El guiño del delantero a su exequipo

El delantero neerlandés, Memphis Depay, aterrizó en el FC Barcelona en la temporada más convulsa de los últimos tiempos en el Camp Nou, justo después de la marcha de Leo Messi y con un equipo a caballo entre los ecos del pasado y una nueva realidad joven que todavía estaba arrancando su andadura, con la segunda temporada de Pedri o el debut de Gavi.

Fue la 2021-2022, un curso donde si uno repasa los '11' que sacaba al césped Ronald Koeman se puede dar cuenta de la situación en la que se encontraba la entidad, con nombres como Yusuf Demir, Adama Traoré o Emerson Royal.

Memphis Depay con la camiseta del Barça en su primera temporada en el Camp Nou. / Getty Images

Sin embargo, el delantero siempre se mostró muy feliz de poder vivir la experiencia de vestir los colores del Barça y apostó por su aterrizaje en Barcelona tras su marcha del Olympique de Lyon, publicando escenas de la capital catalana y usando incluso el catalán en sus redes sociales.

Su periplo como '9' azulgrana terminó con la llegada de Robert Lewandowski. Se fue en enero de 2023, cuando recaló en el Atlético de Madrid en busca de los minutos que pasó a jugar el polaco. En 2024 finalizó su etapa como colchonero y se pasó el verano sin equipo, a la espera de una oferta que terminó llegando desde Brasil, para integrarse a las filas del Corinthians, donde todavía juega.

Memphis Depay es la estrella del Corinthians / Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Depay disfruta de su vida en el país sudamericano y se le ha visto en más de una ocasión en las favelas, compartiendo tiempo con la gente más humilde con el fútbol y la música como hilos conductores, su otra gran pasión, junto con la moda.

Es uno de estos eventos en el que el máximo goleador de la historia de la selección de los Países Bajos se ha dejado ver con un guiño a su exequipo y a su excompañero, tanto en el Barça, como en los compromisos internacionales, Frenkie de Jong.

Tambor en mano, Depay ha publicado un carrusel de fotos en su Instagram donde viste con la camiseta de la tercera equipación de esta temporada, la color salmón brillante, con el nombre y número del centrocampista holandés en la espalda.

Pese a ir perdiendo protagonismo, el futbolista nunca tuvo una mala palabra en contra del Barça e incluso posteriormente a su marcha siempre se ha mostrado orgulloso de haber tenido la oportunidad de defender el escudo culé, afirmando que nunca se arrepentiría de haberlo hecho, como ha vuelto a demostrar ahora.