Mella viaja el lunes a Chile para iniciar la preparación del Mundial sub 20

Mella se despidió el sábado de sus compañeros, que el lunes disfrutan de su último día libre, y a partir de ahora centrará todos sus esfuerzos en el Mundial sub 20 de Chile. El seleccionador Paco Gallardo incluyó al deportivista como uno de los 21 elegidos. Es uno de los tres futbolistas de la lista que no pertenece a un club de Primera. El zurdo de Espasande viaja hoy a tierras sudamericanas.

El Mundial se celebra entre el 28 de septiembre y el 19 de octubre y los participantes tendrán, al menos, una semana de competición en la que disputarán los tres partidos de sus grupos. A España le esperan. como mínimo, Marruecos el día 28, México el 1 y Brasil el 4.

Vía: La Opinión A Coruña