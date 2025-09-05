Mella prepara un nuevo partido con la sub 20 y Noubi, de vuelta

El Dépor recuperará en la donche de viernes a Lucas Noubi, quien parece complicado que se incorpore al banquillo del Deportivo para el duelo del sábado a las 16.15 horas ante el Sporting en Riazor. Todo dependerá de la decisión de Hidalgo y del estado en el que llegue un futbolista que disputó un minuto más descuento con Bélgica sub 21. David Mella volverá a jugar un amistoso el domingo con España sub 20 ante Francia.