Los mejores libros sobre deporte para regalar en Sant Jordi

"De pequeña soñaba con los documentales de Discovery Channel. Veía a los científicos y me imaginaba algún día en su lugar". La bióloga marina y exploradora Gádor Muntaner (@gadormunta) logró cumplir su sueño.

Y en su primer libro explica cómo su pasión por los océanos ha modelado su vida. "En todas las horas que he pasado ahí abajo he aprendido cosas que van mucho más allá del conocimiento técnico", explica. 'La sonrisa de los tiburones' es una invitación a explorar las historias que esconden nuestros mares y a comprobar que en contra de la creencia popular, los tiburones no son una amenaza para el hombre.

Ideal para aficionados al mar y la naturaleza, y para imaginarse a uno mismo sumergido en el mar, rodeado de tiburones (y otras especies marinas) sin temblar de miedo.