Mejorar en las dos áreas, en el ‘debe’ del Castellón ante el Ceuta

El CD Castellón llegará al encuentro del domingo tras una completa semana de entrenamientos. El conjunto que dirige Johan Plat regresó de Córdoba con muchos aspectos a mejorar en el apartado del debe, para lo que ha estado trabajando toda la semana. Aunque el técnico neerlandés no estará en el banquillo del SkyFi Castalia ante la AD Ceuta FC por su expulsión ante el cuadro verdiblanco, el equipo deberá subsanar los errores cometidos en las dos áreas para tratar de salir airoso de la visita del cuadro ceutí y sumar la primera victoria del curso 2025/26.

En la faceta ofensiva, el Castellón es uno de los equipos de Segunda División que más oportunidades falla a lo largo de los partidos. El equipo orellut es el que mayor posesión del esférico tiene con un 58% de media por partido, pero erra en los metros finales. Tiene, de hecho, una media de 4,8 lanzamientos a puerta por partido y otra de 128 toques en el área rival, según recoge la plataforma FotMob, pero los metros finales se convierten en un infierno para todos sus futbolistas. Le falta ese pase preciso para dejar en condiciones el balón y que sus atacantes, o los defensas que se sumen al ataque, acierten a rematar.

En este sentido, en el choque contra el Córdoba ya se vio que Jakobsen y De Nipoti han llegado para aportar mucho al juego ofensivo del equipo, pero falta que los extremos estén más acertados. De hecho, se echa mucho en falta la mejor versión de Mabil, clave en el tramo final de la pasada campaña, y también que otros jugadores como Camara estén más centrados.

La figura de Cipenga

Entre todos ha destacado la figura de Cipenga por los dos goles anotados y por mostrarse el jugador más incisivo hasta la fecha.

Mrando ya hacia atrás, es decir, hacia la defensa, también queda bastante por mejorar. Los errores individuales han penalizado excesivamente a los albinegros, quienes no se pueden permitir penaltis innecesarios como el cometido por Agustín Sienra ante el Córdoba o las dudas de Abde bajo palos y que le costaron el segundo gol ante los andaluces. Ahí faltó, desde luego, una mejor conjunción a nivel defensivo ya que se dejaron demasiados espacios y concedieron demasiadas facilidades a los futbolistas del Córdoba en la segunda parte en El Nuevo Arcángel.

Más allá del segundo tiempo en Córdoba, el Castellón había demostrado que puede competir de tú a tú con cualquier rival porque la primera parte fue brillante y solo hubo un equipo. Sin embargo, y a sabiendas de lo que cuesta ganar un partido en Segunda, la concentración ha de mantenerse durante los 90 minutos o más que dure el encuentro ya que no se pueden permitir más fallos.