El mejor arranque liguero del Málaga CF desde la 'era Muñiz'

El Málaga CF acaba de culminar este fin de semana su cuarta jornada sin perder, después del empate del sábado ante el Granada CF (2-2), y ya es el mejor arranque liguero en Segunda División desde la temporada 2018/2019. Con el asturiano Juan Ramón López Muñiz al frente, y después del último descenso desde Primera, los malaguistas le endosaron un 1-0 al Tenerife que les reportaba el liderato destacado en la tabla clasificatoria.

Cinco dianas a favor y sólo una en contra ponían a los blanquiazules como gran rival a batir. A aquel pleno de 12 puntos de 12 posibles le siguen los 8 puntos actuales de esta campaña 25/26. No obstante, el equipo terminaría tercero aquella temporada regular, a cinco minutos del Granada CF, que obtuvo la segunda de las plazas de ascenso directo, mientras que el Atlético Osasuna fue el primer conjunto en subir, con 13 puntos más que los de Muñiz. Luego vendría como es de sobra conocido aquella primera eliminatoria del play off, con doble derrota ante el Dépor en Riazor (4-2) y en La Rosaleda (0-1).

Llegada de Pellicer

Bien distinta comenzaría la segunda campaña consecutiva en la segunda categoría del fútbol español. La apuesta por Víctor Sánchez del Amo despertó poca ilusión en la grada de Martiricos. La derrota por la mínima ante la UD Almería (0-1) en la cuarta jornada liguera mantenía a sus pupilos en mitad de la tabla, con apenas 4 puntos, la mitad de los cosechados en esta ocasión. El técnico dejó de ocupar el banquillo, por cuestiones extradeportivas, el 11 de enero de 2020. Y Pellicer, en una primera etapa al frente del primer equipo, siguió en el puesto hasta la conclusión de la temporada.

El propio Pellicer continuó en el puesto durante la siguiente campaña que, diferencia de la anterior, sí que estaría al completo marcada por las restricciones derivadas de la pandemia. Ya iniciado el mes de octubre, la jovencísima plantilla del Málaga CF perdió por 4-0 en Vallecas para cerrar las cuatro primeras jornadas con 6 puntos. Dos triunfos y dos derrotas otorgaban a los de la Costa del Sol la décima posición provisional.

José Alberto López

Sí que hubo relevo de cara a la siguiente campaña al frente del navío de Martiricos, con la llegada de José Alberto López, que tampoco alcanzaría el mes de febrero en el banquillo (esta vez por cuestiones únicamente clasificatorias). En la cuarta jornada visitaban Almería, el feudo de la escuadra que terminaría con la máxima puntuación liguera y el billete directo a Primera. La derrota por 2-0 colocaba a los malaguistas con 5 puntos, después de sumar ese primer traspié. Hasta ese momento, en tres partidos, el balance era de una victoria y dos empates.

La temporada 2022/23 ya presagiaba problemas desde los primeros compases. La dilatada trayectoria en el fútbol profesional de Pepe Mel no fue suficiente para encarrilar un proyecto que, aún con Pablo Guede en el banquillo, en las primeras cuatro jornadas sólo deparó 3 puntos para el casillero del Málaga CF. La derrota por 1-2 ante el Albacete ya situaba al equipo a las puertas de la zona de descenso, con una única victoria y tres choques sin poder puntuar.

Duro mazazo

Vendría después el mazazo del descenso a Primera RFEF, el renacer y milagroso ascenso en Tarragona. Y a continuación el inicio de la pasada campaña en Segunda. A estas alturas de la competición, el Málaga CF sumaba 6 puntos. Empató en la cuarta jornada en El Arcángel cordobés y se situó séptimo, con un triunfo y tres empates.