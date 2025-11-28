La meditación budista del Leicester, la energía alienígena de las pirámides de Djokovic y otras historias esotéricas del mundo del deporte

No fueron solo los goles de Jamie Vardy. Tampoco que el resto de aspirantes no estuviese a la altura: si el Leicester ganó la Premier en la temporada 2015-16, con todas las apuestas en contra (se pagaba 5.000 a 1 que los de Ranieri ganasen el campeonato) fue, en buena medida, por la bendición y la meditación de unos monjes tailandeses llegados a Inglaterra de la mano de Vichai Srivaddhanaprabha, el dueño del club.

La teoría, con escasa base científica, aparece recogida en 'La teoría de todo lo demás' el libro que Dan Schreiber -escritor, podcaster y humorista australiano nacido en Hong Kong y residente en Londres- acaba de publicar en Capitán Swing. Es una colección de teorías extrañas y de científicos extravagantes que también afecta al mundo del deporte.

Uno de los capítulos del libro, de hecho, mira hacia el deporte. Y por ahí desfilan Novak Djokovic, el dueño del Leicester (ya fallecido), Boris Becker o un equipo estadounidense de béisbol, Los Angeles Dodgers.

Para empezar, el fútbol: en 2019, el Leicester ganó la Premier contra todo pronóstico. El equipo rindió muy, muy por encima de sus posibilidades, pero según su propietario, el thailandés Vichai Srivaddhanaprabha, hubo otros factores (extradeportivos) que también contribuyeron al éxito. "¿No se debería en realidad a los esfuerzos y oraciones de un puñado de monjes?", se pregunta Schreiber en su libro.

Porque, efectivamente, el propietario del club había recurrido a "energías externas". Cada vez que había un partido relevante, Srivaddhanaprabha "llevaba en avión a Leicester a un grupo de monjes budistas para que bendijeran las porterías, el vestuario y el terreno de juego".

Dan Schreiber acaba de publicar 'La teoría de todo lo demás' (Capitán Swing) / Capitán Swing

Pero la labor de los monjes no terminaba ahí. También se reunían con los jugadores y los bendecían antes de los partidos importantes. "Mojaban los bastones en agua bendita y luego nos rociaban... a veces se parecía a una ducha porque toda la ropa acababa empapada", recordaba Vardy.

Lo más curioso de todo, sin embargo, sucedía durante los partidos. "Los monjes meditaban profundamente en una sala especialmente habilitada para ellos en el estadio, mientras calibraban cómo iba el partido por los ruidos de la gente".

¿En qué medida ayudaron los monjes a que el Leicester rompiese todos los pronósticos y ganase aquella Premier? La pregunta no tiene respuesta. Además, el gran impulsor de aquella medida, Srivaddhanaprabha, ya no puede ofrecer su versión de los hechos, porque falleció en un accidente de helicóptero en 2018, precisamente tras ver un partido del Leicester.

En su libro, Schreiber apunta que "el tenis es probablemente el deporte más psicológico de todos". No le falta razón. "En el tenis se producen juegos mentales en segundo plano: el número de veces que un tenista bota la pelota antes de sacar, o el volumen deliberado del 'gruñido' que emite al golpear la pelota", sostiene.

Algunos ejemplos lo corroboran: es el caso de André Agassi y Boris Becker. El tenista estadounidense estaba desesperado, buscando cómo restar el servicio del alemán. Ambos formaban parte de la elite del tenis mundial, pero Agassi ya no sabía qué hacer para contrarrestar a su rival.

La colina de Visoko, en Bosnia / -

Leyendo la lengua del rival

Estudió decenas de videos de Becker y dio con la tecla. En la pista, logró restar a la perfección los saques del alemán, para sorpresa del propio Becker. Solo unos años después, cuando ambos ya estaban retirados, Agassi le confesó su 'truco': no le había leído la mente, sino la lengua.

"Observando en casa los vídeos del saque de Becker, Agassi se dio cuenta de que cuando se hallaba en la zona de servicio, justo antes de lanzar la pelot, Becker sacaba la punta de la lengua: si esta apuntaba en línea recta, significaba que la bola iría por el centro; y si se deslizaba hacia la izquierda, iría a la esquina del cuadro".

Agassi ganó ante Becker diez de los once partidos siguientes. Cuando Becker escuchó cómo Agassi le había descifrado sus saques, se llevó una sorpresa monumental. "¡Es como si me estuviese leyendo la mente!", exclamó.

Pero si hay un tenista aficionado a la ciencia alternativa, es el serbio Novak Djokovic. En su momento, no pudo disputar el Open de Australia por no estar vacunado contra el covid. Fue precisamente en 2020, el año en el que estalló la pandemia, cuando Djokovic empezó a viajar a un lugar relativamente desconocido hasta entonces, las pirámides de Visoko, en Bosnia.

"Realmente, aquí hay una energía milagrosa. Si existe un paraíso en la tierra, está aquí", declaró entonces.

Pirámides con energía propia

¿Pero qué son las pirámides de Visoko?

También llamadas las pirámides bosnias, son unas colinas naturales pero que según un empresario estadounidense de origen bosnio llamado Semir Osmanagić, son las mayores y más antiguas pirámides humanas construidas en la Tierra. En 2005 alcanzaron cierta fama, y desde 2020, gracias a la publicidad de Djokovic, renombre internacional.

Djokovic visita con frecuencia las pirámides para meditar y recargarse de energía.

No es, ni mucho menos, la única extravagancia de Djokovic. En su libro 'El secreto de un ganador', el tenista explica que está convencido de que los alimentos que consumimos son sensibles a nuestras conversaciones. Es decir, que conviene irradiar con "pensamientos felices" a la comida y bebida que vamos a ingerir. "Todas las cosas del mundo comparten el mismo tipo de energía: personas, animales, elementos... todo".

Por eso Djokovic cree que la conversación influye en los alimentos, razón por la que el tenista no permite que ninguna energía negativa se acerque a su mesa mientras come.

"Creo que si estás comiendo con algún tipo de temor, preocupación o enfado, el sabor de la comida y la energía que obtienes de ella no serán tan potentes. Lo que das es lo que recibes", afirma Djokovic.

Novak Djokovic, tras ganar el ATP de Atenas / GEORGE VITSARAS

Telepatía en el mundo del béisbol

Lo inexplicable también alcanza otros deportes, como el béisbol: en 2010 trascendió que durante cinco años, Los Angeles Dodgers "había estado pagando a un científico ruso para que durante los partidos transmitiera pensamientos positivos a sus jugadores nada menos que desde 5.000 kilómetros de distancia", cuenta Schreiber en su libro.

"Tras ser contratado en secreto por los propietarios del equipo, Vladimir Shpunt, físico, sanador y vidente, estuvo en nómina entre 2005 y 2010".

Shpunt había hecho fortuna en la década de los setenta porque -teóricamente- era capaz de transmitir a través de sus manos entre un diez y un quince por ciento más de energía que una persona normal.

En 1998 emigró a Estados Unidos, donde acabaría entablando relación con Jamie y Frank McCourt, propietarios de Los Angeles Dodgers. Cuando Shpunt ayudó a Jamie a superar una grave afección ocular, el matrimonio McCourt decidió contratarlo para que ayudase al equipo.

El helicóptero del dueño del Leicester se estrelló en 2018 / -

Al otro extremo de EEUU

Shpunt solo acudió en persona a un partido. El resto, los vio desde su residencia en Boston, al otro extremo del país. "Pasaba cuatro horas al día concentrando sus pensamientos positivos en el equipo, a menudo con los ojos cerrados como si meditara".

"Su promesa no era que conseguiría que el equipo ganase, sino que podría aumentar la habilidad de cada jugador, aunque solo un 15 por ciento como máximo".

Durante los cinco años en los que trabajó para los Dodgers, solo el matrimonio propietario del club supo que estaba trabajando para el equipo. Ni siquiera los altos ejecutivos del club lo sabían. Pero cuando el matrimonio se divorció, en los trámites judiciales tuvieron que detallar todos sus gastos: entre ellos, el salario de Shpunt.