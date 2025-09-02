El mediocentro Dennis Almiñana es el gran 'refuerzo' del Castellón B
A pesar de ser uno de los mejores juveniles de la pasada campaña, todavía no había renovadoEl vallero Álvaro Martí se marcha cedido al Teruel y Manu Berrocal causa baja en el filial
Juanfran Roca
El Castellón B cerró su plantilla con la renovación del joven centrocampista o extremo valenciano Dennis Almiñana, un jugador que no tenía claro que iban a contar con sus servicios para esta temporada, pero en pretemporada ha jugado a un alto nivel, se ha tenido que esforzar mucho más, para encontrar el sí del técnico Pablo Hernández.
Al final, y pese a intentarlo, la dirección deportiva no cerró ningún fichaje el último día de mercado. Al final ocho incorporaciones más el ascenso de cuatro chavales del juvenil de la pasada campaña. Ha quedado definida la plantilla para el presente curso liguero. Siguen del año pasado Sergi Torner, Álex Alcira, Jorge Domingo, Toni Gabarri, Nico Font, Carlos Segura y Hugo Goñi.
Los ocho fichajes son Juanki Ferrando (juvenil Levante), Charbel (Llanera), David Sellés (levante B), Zom a Zom y Enric Gisbert (Som Maresme), Yeray Izquierdo (Sant Andreu), Guillem Terma (Olot), Marcos Montero (Elche B) e Isi Angulo (Utebo). Suben del juvenil A Josep Díaz, Dennis Almiñana y Miguelón Ferrer.
Cesión y despedida
El centrocampista vallero Álvaro Martí ha sido cedido al CD Teruel de Primera Federación. El futbolista, que acabó su etapa juvenil, había disfrutado de muchos minutos esta pretemporada. Acabará jugando en el mismo equipo que la pasada semana fue cedido Traoré. Mientras, el lateral gallego Manu Berrocal abandonó la disciplina del filial.
El Castellón B debutará en liga este fin de semana frente al Atlético Baleares, en el Estadi Balear, el sábado a partir de las 20.00 horas.
- Mercado de fichajes, hoy 1 de septiembre en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus en el último día de mercado
- A este paso, Flick no acaba la temporada
- El surrealista verano de Marc Guiu
- La vuelta al Spotify Camp Nou, inminente 'y muy viva
- Algo se partió en el Barça de Flick ante el Rayo
- Palo de Flick al vestuario: 'Los egos matan al éxito
- El Betis completa su 'masterclass' con Antony: ¡será verdiblanco!
- Flick tocó la cresta y pidió reflexión al vestuario