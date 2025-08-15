Medio millar de aficionados apoyarán al Córdoba CF en el estreno liguero de Gijón

El Córdoba CF ya ultima la preparación de su estreno en la Liga Hypermotion de fútbol, previsto para el próximo lunes 18 de agosto en Gijón, pues allí se enfrentará al Sporting a partir de las 19.30 horas en El Molinón.

El conjunto blanquiverde estará muy bien arropado en la grada, ya que más de 500 aficionados verán en directo el encuentro. El club ha vendido más de 450 de las 500 entradas de que disponía. Además, hay que tener en cuenta que decenas de cordobeses más viajarán por su cuenta a Gijón adquiriendo allí la entrada.

El primer club de la provincia ha vendido las localidades de Gijón a 20 euros, fruto de un acuerdo al que llegó con la entidad asturiana para que en el partido de la segunda vuelta el precio sea el mismo para los aficionados del Sporting. Centenares de cordobeses aprovecharán las fechas de vacaciones en que nos encontramos para desplazarse hasta la ciudad asturiana y presenciar en directo el partido de su equipo.

Un rival que quiere luchar por el ascenso

El bloque cordobés visitará a uno de los conjuntos que aspiran a luchar por el ascenso a Primera. De hecho se ha reforzado durante este verano con ese objetivo. Por ejemplo ha invertido más de 3,5 millones de euros en conseguir al 100% los derechos deportivos de Gelabert y Dubasin, dos jugadores llamados a liderar el ataque asturiano. Por tanto se espera que el partido sea atractivo para todos los aficionados al fútbol, ya que el Córdoba CF también se ha reforzado, en su caso con 14 jugadores en el mercado de verano.

Las entradas para el partido contra Las Palmas

Mientras, el club cordobés tiene puestas a la venta las entradas que tiene disponibles para el estreno en la Liga, que tendrá lugar el próximo lunes, 25 de agosto a las 21.30 horas en El Arcángel. Las menos de 2.000 localidades a la venta pueden adquirirse ya. El coste de las localidades ha quedado fijado en 35 euros (Preferencia y Palco de Preferencia Alta) y 45 euros (Tribuna y Anfiteatro). No habrá entradas a la venta en Fondo. Las entradas pueden adquirirse ‘on line’ en la página web establecida.

Las modalidades de precios

Las localidades infantiles –para niños nacidos antes del 31 de diciembre de 2013- cuentan con un precio único de 10 euros en todo el estadio salvo en la Zona VIP. Este tipo de entradas solo se podrán adquirir en las taquillas de manera presencial mostrando el DNI del menor o el Libro de Familia.

Los aficionados que hayan adquirido el carné ‘Soy Cordobesista’ podrán solicitarlo, ya que pueden acceder de manera gratuita a un partido no catalogado de categoría verde y a dos más con un 50% de descuento, también siempre que no sea de categoría verde. Para solicitarlo deben mandar un correo electrónico a taquillas@cordobacf.com, indicando a la promoción que se quiere acoger antes del lunes 18 de agosto.

Los seguidores del conjunto blanquiverde podrán comprar entradas de manera presencial, siempre que haya disponibles, a partir del 20 de agosto. Los horarios del miércoles 20 y del jueves 21 serán de 9.30 a 13.30 horas y 17.30 a 20.30 horas. El viernes 22 podrán adquirirse de 9.30 a 13.30 horas y el lunes, 25 de agosto, de 9.30 a 11.30 horas y de 17.00 a 22.00 horas.