McManaman aleja las comparaciones entre los Galácticos y el actual Real Madrid: "Nosotros lo ganamos todo y no había egos"

Steve McManaman tiene mucho que decir sobre la actualidad del Real Madrid. El excentrocampista inglés, campeón de Europa con el club blanco, habló sobre la situación de la entidad en una entrevista a SPORT concedida en el stand de Haier durante IFA 2026.

"¿Quién sabe?", respondió McManaman al ser preguntado por si Mourinho sabrá manejar el actual vestuario madridista. El inglés recordó que el portugués ya tuvo que lidiar con grandes egos en su primera etapa en el club, entre 2010 y 2013, cuando convivió con nombres como Cristiano Ronaldo, Iker Casillas o Sergio Ramos. Ahora, según explicó, el reto pasa por otro objetivo: recuperar terreno frente al Barcelona. "Necesita acabar por delante del Barcelona. Si termina por delante, será increíble. Si acaba por debajo, será un desastre", sentenció, recordando que el Real Madrid lleva tres temporadas sin levantar el título de Liga.

El exjugador repasó también los refuerzos incorporados este verano, entre ellos Diomandé, Bernardo Silva o Cucurella, además de Espí, de quien destacó su buen rendimiento. Sin embargo, para McManaman la clave de la temporada blanca no está en los fichajes, sino en la convivencia de sus dos grandes estrellas: "Lo más importante es que necesita que Kylian y Vinícius Júnior jueguen juntos y lo hagan bien".

Preguntado por si el actual Real Madrid guarda parecido con la era de los Galácticos que él mismo vivió, McManaman fue tajante al descartarlo. "No. Porque nosotros éramos muy buenos y lo ganamos todo", afirmó. "Así que no, no creo que haya similitudes. Más allá de tener grandes nombres en el equipo, no hay ninguna similitud. Nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer. No había egos. Todo el mundo sabía dónde tenía que jugar".

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"Vinícius quiere jugar ahí y Kylian quiere jugar ahí. Eso no ocurría en nuestro equipo. Figo jugaba ahí, tú jugabas ahí... Lo más importante es tener éxito. Ganar. Y si ganas, a nadie le importa. Porque estás ganando. Si pierdes, como sabes, en España es un problema enorme. Así que no importa a quién tengas en el equipo. Lo que importa es si tienes éxito o no", añadió.