Ni Mbappé ni Vinicius: Pacheta se queda con este jugador

José Rojo Martín, conocido como Pacheta, vivió el fútbol desde dentro durante más de una década antes de convertirse en entrenador. Como futbolista jugó en el Espanyol y el Numancia en Primera División, además de otros clubes de categorías inferiores.

Tras colgar las botas, el burgalés decidió seguir vinculado al fútbol desde el banquillo. Empezó su trayectoria como entrenador en el Numancia y, con el paso de los años, ha dirigido a varios equipos en Primera y Segunda División, como el Elche, el Huesca, el Real Valladolid, el Villarreal y, actualmente, el Granada.

Pacheta da instrucciones en un partido del Granada. / LALIGA

En su entrevista en 'El Cafelito de Josep Pedrerol', Pacheta habló sobre los jugadores actuales, entre ellos Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Lamine Yamal.

Cuando Pedrerol le pidió completar frases con jugadores, dijo: “Mbappé es... un top 3. Vinicius es... casi en el top 5 mundial". Sobre Lamine Yamal comentó: "Pues están ahí juntos. Todos juntos. Por eso he dicho que están en el top 3 y top 5, porque los tres están ahí".

Además añadió que podría meter a más jugadores como Rodri, mediocentro del Manchester City y de la selección española, que es un jugador capaz de organizar el juego, distribuir el balón y proteger la defensa.

Tras plantearle la posibilidad de quedarse con un solo futbolista para fortalecer un equipo, el técnico sorprendió con su elección: "Yo me llevaría a Rodri porque me gustan las salas de máquinas".

Según Pacheta, aunque Mbappé, Vinícius y Lamine Yamal impresionan por su talento, lo esencial para formar un equipo sólido es contar con jugadores que mantengan el equilibrio en el medio del campo, que marquen el ritmo del conjunto y organicen el juego.