Mbappé la lía y borra una foto de Ester Expósito con la camiseta de Francia: confirman su relación

Una vez terminado el Mundial por parte de Francia, Mbappé ha decidido reencontrarse con sus seres queridos y desconectar. El de Bondy cayó eliminado en las semifinales de la Copa del Mundo ante Francia, en un partido en el que se quedó sin marcar y se encontró a una defensa muy sólida, que le impidió encontrar la portería de Unai Simón.

Este sábado, junto a los galos, disputó el partido del tercer y cuarto puesto. Un encuentro en el que no se jugaba nada, además de incentivos deportivos e individuales, como adelantar a Leo Messi en la lucha por el máximo goleador del Mundial. De hecho, lo hizo. Marcó un doblete ante Inglaterra, pese a perder el partido, y ya suma diez goles.

Unas cifras increíbles, pese a que no ha podido cumplir su objetivo de ganar la segunda estrella en su cuenta particular. Tras el partido, se marchó junto a su pareja no oficial, Ester Expósito, a descansar. Ahí, la lío. Publicó una fotografía con la actriz española, que vestía la camiseta de la selección francesa, toda uniformada. Sin embargo, como nunca antes habían oficializado su relación, el de Bondy la borró rápidamente, aunque había personas que ya tenían la captura de pantalla en sus dispositivos.

Publicada y eliminada

La imagen fue publicada en la cuenta de Mbappé. Duró apenas 27 segundos, lo que confirma que Mbappé y Ester Expósito están juntos, aunque ya era obvio al verlos de la mano por Madrid. El periodista Javi Hoyos ha explicado lo sucedido en su cuenta de Instagram.

"Esta madrugada, sobre las 5:30, Mbappé subió la foto con Ester, vestida de Francia. Es muy heavy. Duró segundos, pero me lo pasaron por privado", cuenta. "Quizá era una foto para mejores amigos, pero nos la compartió para todos. Es la primera que comparte, una imagen divertida y graciosa, con el número de Mbappé", dice.

Más unidos que nunca

Según la cronología que se ha ido publicando, Kylian Mbappé y Ester Expósito llevarían juntos aproximadamente cinco meses. Los primeros rumores y las primeras citas se situaron a finales de febrero de 2026, y el romance salió a la luz públicamente a principios de marzo, cuando fueron fotografiados juntos en París y viajando en el mismo jet privado.

Todo empezó a finales de febrero, cuando comenzaron a surgir rumores de que se estaban conociendo. Mbappé, que llevaba tiempo admirando a la actriz, habría aprovechado contactos en común para acercarse a ella. Poco después fueron vistos cenando en Madrid y pasando tiempo juntos en París.

Mbappé y Ester Expósito / Sport-

El romance dio un salto mediático a principios de marzo, cuando aparecieron fotografías de ambos viajando en el mismo jet privado entre París y Madrid. Después llegaron más imágenes de citas, una partida de bolos, cenas y paseos, lo que hizo que la prensa del corazón diera prácticamente por confirmada la relación.

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Desde entonces han mantenido un perfil bajo. Durante el Mundial de 2026 apenas se dejaron ver juntos. Ester permaneció la mayor parte del Mundial en Los Ángeles por compromisos profesionales y solo asistió al partido por el tercer puesto de Francia, lo que volvió a generar sospechas sobre la pareja.