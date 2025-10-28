Mazazo para el Napolés con Kevin de Bruyne

Kevin De Bruyne, centrocampista del Nápoles, será operado este miércoles de la lesión en el bíceps femoral del muslo derecho que sufrió al lanzar un penalti ante el Inter de Milán el pasado sábado. Según Grabiele Oriali, coordinador deportivo del Nápoles, el ex del City podría estar fuera de los terrenos de juego entre tres y cuatro meses. El coordinador de 'Gli Azzurri' no ocultó el malestar ante este contratiempo: "Es desilusionante porque se había adaptado muy bien a nuestro plan y estaba marcando una gran diferencia, también por su experiencia", señaló ante los micrófonos de DAZN antes del duelo de la Serie A ante el Lecce.

De Bruyne será operado en Amberes (Bélgica) del mismo músculo que ya en 2023 le hizo estar apartado de la competición 120 días en los que se perdió 29 partidos entre selección y Manchester City.

Del penalti al calvario

KDB sufrió la lesión lanzando un penalti en el minuto 33 del duelo contra el Inter. No celebró el gol e inmediatamente se llevó la mano a la parte trasera del muslo derecho. Después de la atención médica, tuvo que abandonar el terreno de juego sin poder apoyar la pierna afectada, lo que ya dio pistas de la magnitud de la lesión.

NAPLES (Italy), 25/10/2025.- Napoliâs midfielder Kevin De Bruyne in action during the Italian Serie A soccer match between SSC Napoli and Inter FC in Naples, Italy, 25 October 2025. (Italia, NÃ¡poles) EFE/EPA/CIRO FUSCO / CIRO FUSCO

El centrocampista belga llegó el pasado verano a la ciudad del vigente campeón de Italia procedente del Manchester City y ha sido titular en 10 de los 11 partidos disputados por su equipo hasta el momento, incluido el más especial de lo que va de campaña, su reencuentro con el club inglés en el Etihad Stadium, amargo para él porque fue sustituido en el minuto 26, víctima de una decisión técnica condicionada por la expulsión de Giovanni Di Lorenzo. En sus meses en Nápoles suma cuatro goles y dos asistencias entre todas las competiciones.

El Napolés, en apuros en el centro del campo

Antonio Conte tendrá que hacer frente a la importante baja y reestructurar el equipo de nuevo. El escocés Scott McTominay, MVP de la pasada temporada, podrá volver al carril central, donde exhibió todo su potencial, tras haber sido escorado a una banda por la llegada precisamente de De Bruyne. El club napolitano, que perderá en enero también al centrocampista titular camerunés Frank Zambo Anguissa por la Copa África, podría acudir al mercado ese mes para reforzar esa posición en la que el esloveno Stanislav Lobotka figura también entre los lesionados.

Napoli's Scott Mc Tominay celebrates with Napoli's Kevin De Bruyne after scoring the 1-0 goal for his team during the Serie A soccer match between Sassuolo and Napoli at the Mapei Stadium Città del Tricolore in Reggio Emilia, north Italy - Saturday, August 23, 2025 - Sport - Soccer - (Photo by Massimo Paolone/LaPresse) / Massimo Paolone/LaPresse / LAP

Romelu Lukaku, está de vuelta

No todo son malas noticias para los napolitanos. El delantero Romelu Lukaku, que sufrió el 14 de agosto una lesión de alto grado en el recto femoral de su muslo izquierdo, volverá a entrenar esta semana tras dos meses y medio alejado de los terrenos de juego. "Lukaku regresa esta semana. Esperamos recuperarlo pronto", confirmó Grabiele Oriali, dirigente deportivo del Nápoles, a DAZN antes del duelo de Serie A ante el Lecce.

El ex del Chelsea, después una consulta con un equipo médico, decidió no operarse y seguir una terapia conservadora no invasiva. La lesión le impidió debutar en Serie A en lo que va de campaña y por el momento no pudo jugar 11 partidos con su club y 4 con la selección belga.

240831EFE CESARE ABBATE 204297221 (1) / cesare

El delantero, titular indiscutible bajo las órdenes de Antonio Conte, su principal valedor, fue clave en la consecución del 'Scudetto' la pasada campaña con 14 goles y 10 asistencias. Su lesión dejó al Nápoles con el italiano Lorenzo Lucca como única alternativa, por lo que el club acudió al mercado de verano en los últimos días para firmar al danés Rasmus Hojlund.