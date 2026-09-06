Matías Prats, contundente con el arbitraje español: "Ellos mismos no son capaces de ponerse de acuerdo"

Las tradiciones no se pierden y eso es precisamente lo que está sucediendo en este inicio de competición de LaLiga EA Sports 2026-2027. Durante estas cuatro jornadas de liga, el trabajo del Comité Técnico de Árbitros (CTA) está en el punto de mira, especialmente por varias jugadas polémicas.

La última de ellas tuvo lugar en el penalti de Kylian Mbappé ante el Real Betis. El atacante francés erró desde los once metros, pero en el rechace de Álvaro Valles, Marc Bartra despejó el balón cuando tenía prácticamente todo el cuerpo dentro del área, aunque no estaba pisando la zona.

Desde la Sala VAR no llamaron a Hernández Hernández para repetir el penalti, una decisión correcta, pues el reglamento establece que, si el jugador no está tocando el área en el momento del lanzamiento, no se debe repetir, tal y como explicó Marc Bartra al finalizar el encuentro.

"Es verdad que igual si hubiera tardado un medio segundo más tarde en chutar, igual me hubiera pillado dentro pero he intentado aguantar el timing justo para cuando la pegara pisar esa área", comentó el defensa del Real Betis.

Vinicius y Bartra, en el Betis - Madrid de La Cartuja / EFE

Esta norma reglamentaria está en boca de todos y uno de los periodistas deportivos que compartió su punto de vista al respecto fue Matías Prats en 'El Desmarque'. En primer lugar, mostró su malestar con el CTA: "Árbitros, CTA y compañía, póngase de acuerdo de una puñetera vez".

"Primero fueron las manos, luego los penaltis y ahora los pies en el área. Que si la imagen de no sé dónde, que si pisa la línea, que si proyectada, que si vuela, que si salta.... Les prometo a esta hora que todavía no sé si el árbitro perjudicó al Real Madrid en Sevilla", aseguró en Mediaset.

El principal motivo que otorgó a la audiencia de 'El Desmarque' es que "no nos han explicado nada", debido a que "ni ellos mismo son capaces de ponerse de acuerdo".

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Por último, expresó que "mucho VAR, inteligencia artificial, cámaras en todos lados, sensores semiautomáticos, pero la vida sigue igual".