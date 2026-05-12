Matías Fernández-Pardo elige Bélgica y da el portazo definitivo a España

Fin del culebrón. Después de meses de dudas, conversaciones y múltiples intentos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por convencerle, Matías Fernández-Pardo ya ha tomado una decisión definitiva: jugará con Bélgica. La Federación belga oficializó este martes la incorporación del atacante del Lille, que pasa a ser seleccionable para los 'Diablos Rojos' y deja definitivamente atrás la posibilidad de representar a España.

El futbolista, nacido en Bruselas el 3 de febrero de 2005, contaba con triple nacionalidad -belga, española e italiana- y se había convertido en uno de los nombres más codiciados a nivel internacional por su proyección y explosión esta temporada en la Ligue 1. Sin embargo, pese al fuerte interés de la RFEF y a haber manifestado tiempo atrás su simpatía por 'La Roja', el '7' del Lille terminó inclinando la balanza hacia el país que le vio nacer.

La decisión no llega precisamente por sorpresa. Fernández-Pardo rechazó hasta en cuatro ocasiones las convocatorias de la selección española Sub-21 e incluso declinó participar en el pasado Mundial Sub-20. Unas señales que ya hacían prever que su futuro internacional se alejaba de España. Con el anuncio oficial de Bélgica, además, todo apunta a que estará presente en la lista definitiva de 26 jugadores que Rudi García llevará al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El propio jugador explicó los motivos de su elección en declaraciones concedidas a RTBF: "La elección por Bélgica no ha sido fácil porque me siento profundamente ligado tanto a Bélgica como a España. Los intercambios positivos y sinceros con Rudi García y Vincent Mannaert han jugado un papel decisivo en mi decisión".

Uno de los nombres propios que ha desempeñado un papel clave en la decisión final ha sido Thomas Meunier. El lateral derecho belga, que milita también en el Lille, ha reforzado el sentimiento del atacante de los 'dogues' por los 'Diablos Rojos': "Evolucionar junto a Thomas Meunier y Nathan Ngoy en el LOSC también ha reforzado mi decisión. Me han ayudado a confirmar este sentimiento, tanto en el campo como fuera de él. Me alegro de poder comprometerme plenamente con Bélgica".

Matías Fernández-Pardo / RRSS

Fernández-Pardo está atravesando el mejor momento de su carrera. Formado en las categorías inferiores del Anderlecht y del KV Mechelen, pasó posteriormente por la cantera del Lille antes de regresar a Bélgica para crecer en el Gent. En verano de 2024 volvió al club francés y, tras una primera campaña complicada, este curso se ha consolidado como una de las grandes irrupciones de la Ligue 1 bajo las órdenes de Bruno Génésio.

En 28 partidos oficiales, el atacante suma ocho goles y cinco asistencias, cifras que han disparado su valor de mercado y le han colocado en el radar del fútbol europeo. Vertical, explosivo y con capacidad para jugar en todo el frente de ataque, Bélgica se asegura así a una de las grandes promesas del futuro.