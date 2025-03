Mateu Lahoz se defiende y vuelve a atacar: "Alguien está aprovechando esta cortina de humo para desviar atenciones"

El excolegiado valenciano Antonio Mateu Lahoz aseguró este viernes que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) aprovecha sus comentarios en los medios de comunicación, en los que ahora colabora, para crear “una cortina de humo”, recalcó que “nunca” va a criticar a un colegiado y admitió que puede estar en ocasiones equivocado".

“No pongamos el blanco fácil. Lo sé. Equivocándome estoy siendo una cortina de humo para el CTA, que está aprovechando lo que está pasando. Yo no estoy molestando a nadie. Si alguien está aprovechando esta cortina de humo para desviar atenciones… ya está, pero el fútbol español no se lo merece”, dijo Mateu Lahoz a los medios de comunicación, antes de participar en una conferencia organizada por la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Asociación Española de la Prensa Deportiva en Valencia (AEPD).

“Me voy a equivocar. Por la ortodoxia y el autoritarismo del arbitraje español no me dejaban utilizar la palabra. No voy a decir nada que no haya vivido y siempre desde el respeto y agradecimiento (al arbitraje). Veo sufrir a compañeros. Se nos está yendo la olla mucho. Nunca voy a criticar a un árbitro y tengo una experiencia. Me baso en lo que he vivido”, añadió el excolegiado.

Mateu admitió que tuvo “hasta en tres ocasiones” la posibilidad de entrar en el CTA y recordó que fue el primer colegiado español que se formó con el VAR, pero recalcó que no le gusta cómo se usa esta herramienta y lamentó que no se sigan las indicaciones de la FIFA.

“No voy a entrar en guerras, al revés, vamos a sumar todos. Odio las jerarquías en el fútbol y en cualquier trabajo. Cada uno que escuche, siempre hablaré como árbitro y siempre me basaré en lo que yo he vivido y siempre con la intención de que el fútbol sea más atractivo y que la gente confíe en esa justicia”, afirmó.

“Rehusé a estar en el VAR dos años porque no creía en el uso de la herramienta. Es una herramienta buenísima. Dicen que son instrucciones de FIFA, que nosotros obedecemos. La FIFA no es eso, os lo prometo. FIFA quiere que los árbitros interpreten y que el VAR sea un asistente y no que rearbitren los partidos”, indicó.

Mateu Lahoz lamentó que se haya convertido en una situación habitual que los equipos visiten al CTA para pedir explicaciones.

“Mucha gente peregrina a Lourdes, pero todos los equipos de Primera, Segunda, Primera RFEF y Segunda RFEF están peregrinando al CTA. Y no van para dar las gracias por los servicios. Van dudosos, con incógnitas, con interrogantes. Y encima ellos frivolizan: ‘estamos súper felices de recibir a todos’”, explicó Lahoz.

Sobre sus recientes declaraciones en las que insinuaba que a algunos colegiados españoles les “va mejor” en UEFA al haber contado con los servicios del hijo del que fuera vicepresidente del CTA, Javier Enrique Romero, comentó que su relación con él se limitó a tomar “cafés” en las que le dio “herramientas que desconocía anteriormente” y subrayó que dejen de “estigmatizar” a los “compañeros” del arbitraje que contaron con sus servicios. “La justicia hablará, tiempo al tiempo”, resumió el valenciano.