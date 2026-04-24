Matan a un futbolista italiano con un destornillador tras una discusión por unas pizzas

Gabriele Vaccaro fue asesinado tras un apuñalamiento en un estacionamiento de Cattaneo. El joven fue atacado con un destornillador y, a pesar de los intentos de sus amigos por salvarlo, falleció poco después en el Hospital San Matteo de Pavía. Días después del incidente, la Policía Estatal arrestó a un joven egipcio de 16 años, acusado de asesinato.

Según las investigaciones, el joven fue atacado tras una discusión nocturna relacionada con unas pizzas. El futbolista del CastrumFavara y sus amigos volvían con su coche, cuando se encontraron con cinco jóvenes que se burlaron de ellos y les exigieron que les entregaran unas pizzas. La burlas y amenazas desencadenaron un rifirrafe en el que Gabriele Vaccaro fue golpeado en el abdomen con un destornillador o un punzón.

En el altercado, fue herido con un objeto punzante. Un menor fue detenido por su presunta implicación, mientras que otras personas presentes están siendo investigadas por no haber prestado ayuda al herido.

Muy querido en la ciudad

Apasionado del fútbol, Gabriele había nacido en Favara, en la provincia de Agrigento, Sicilia. Hacía poco tiempo que se había mudado al norte de Italia por motivos laborales, comenzando una nueva etapa lejos de su tierra natal. Las imágenes compartidas en redes sociales lo muestran disfrutando de la vida: abrazado a su hermana gemela, viajando con amigos o animando a su equipo en el estadio del Inter. Reflejan la alegría de un joven cuya vida fue truncada de manera repentina.

Su recuerdo estuvo muy presente en el terreno de juego, donde aficionados y jugadores del CastrumFavara, equipo en el que militó, le rindieron homenaje. Durante un partido contra el Gela, se desplegó una pancarta con un mensaje emotivo: “Tu sonrisa vivirá para siempre”.

El entrenador Pietro Infantino destacó que el equipo quiso honrarlo sobre el campo. La victoria conseguida fue dedicada a su memoria, mientras la afición lo recordaba con aplausos al finalizar el encuentro.

En Favara se decretó luto ciudadano el día de su funeral. El alcalde expresó el profundo dolor de toda la comunidad, señalando que la pérdida no solo afecta a la familia, sino a todo el municipio, que siente haber perdido a uno de sus jóvenes.

Las autoridades calificaron el hecho como una tragedia incomprensible, subrayando la impotencia ante un acto de violencia sin sentido. La muerte de Gabriele ha dejado una sensación de vacío y ha golpeado con fuerza a quienes lo conocían.