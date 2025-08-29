Marisa: «Al llegar me he dado cuenta que es la mejor decisión»
«Estamos aquí para que rinda y progrese», admite Kevin Cabado
X. S.
Marisa García ha sido sinónimo de goles durante su formación. Ahora, le espera una Liga F en la que intentará confirmarse como una de las grandes promesas nacionales. «Es mi primera temporada. Primero adaptarme bien, creo que necesito coger minutos y confianza», augura sobre los retos para una campaña que arrancará este sábado ante el Badalona (18.00, Riazor).
La delantera, cedida por el Real Madrid, destaca la cercanía y fe de Fran Alonso en sus primeras semanas y la «gran familia» que es el cuadro coruñés. En su presentación, Kevin Cabado, director del área femenina, explica que la cesión es simple, sin opción de compra, aunque «ojalá pueda» seguir en el futuro. No obstante, el objetivo para ambas partes es que «rinda y progrese».
La Liga F, por DAZN
Pese a las dudas del verano y a pocos días de arrancar, ayer DAZN y Liga F pudieron confirmar, por fin, que la plataforma británica seguirá retransmitiendo la competición a través de la plataforma. Hace un año que ya no existe Plan Victoria (al menos de momento) y la misma se integra al general, el Plan Fútbol.
