Marisa García, la obrera del gol que hace soñar a Riazor

Llegar y besar el santo. O, en este caso, besar la red. El aterrizaje de Marisa García en el Deportivo Abanca ha sido, al menos de momento, suave como la seda. La delantera madrileña asumió el reto este verano de dar un paso adelante en su carrera y probar suerte en la Liga F. Para ello, optó por seguir los pasos de su excompañera Olaya y apuntar a Riazor. Su cesión por parte del Real Madrid se tildó de ilusionante y prometedora, pero partido a partido la delantera se ha encargado de elevar las expectativas sobre su figura.

La carta de presentación no puede haber sido mejor. En los cinco encuentros que lleva el conjunto de Fran Alonso en pretemporada, Marisa ha visto portería en cuatro ocasiones. Su primer gol llegó en el segundo test del verano, ante el Athletic Club. La delantera aprovechó un balón suelto en el área, tras una gran jugada de Ainhoa Marín por la derecha, para cazar el rechace y marcar de forma plácida justo antes del descanso. Estaba donde tenía que estar, una de sus mayores virtudes dentro de la zona de castigo.

El Teresa Herrera frente al Braga le sirvió para estrenarse en Riazor. Midió los tiempos de una jugada por la derecha y, cuando Samara envió un balón templado al corazón del área, atacó como un felino para meter la bota entre rivales y batir a la guardameta lusa. Iban tres minutos de partido y ya tenía al estadio rugiendo a sus pies.

En el último choque contra el Costa Adeje en Tenerife se encargó de demostrar que su capacidad anotadora no es fruto de la casualidad y amplió su catálogo de prestaciones. Abrió el marcador de cabeza, tras un preciso centro de Elena Vázquez desde el costado izquierdo, valiéndose de su envergadura. Y mostró su habilidad desde fuera del área en el 0-3, con un potente disparo a la media vuelta buscando el palo largo. El efecto del balón lo convirtió en imposible para la portera canaria. «Tengo mucha confianza, el cuerpo técnico y el equipo me están acogiendo muy bien y eso está siendo clave», confesó la madrileña después del Trofeo Teide, donde ganó el galardón a la jugadora más destacada del mismo.

Pero más allá de los goles, que es lo que más luce, Marisa está superando con buena nota las primeras pruebas del año. No solo marca, si no que ha demostrado entenderse a la perfección con Ainhoa Marín. Entre ambas, se encargan de estirar al equipo e imprimirle velocidad al juego. La madrileña se asocia con la catalana, la busca y se nutre de su fútbol y su talento. También ha demostrado ser un recurso a la hora de jugar en largo. Su facilidad para recibir de espaldas y ofrecer apoyos ha dotado al cuadro deportivista de nuevos recursos en la parcela ofensiva. Su esfuerzo en el trabajo sin balón tampoco ha pasado desapercibido. Potente y resistente físicamente, no escatima al saltar a la presión ni en las ayudas cuando toca correr para atrás.

A la espera de Millene

La explosión de Marisa coincide con la acumulación de minutos que está sumando en los últimos duelos de preparación y coincide con la baja por lesión de Millene Cabral. La brasileña, que hasta ahora llevaba casi en exclusiva sobre sus hombros la responsabilidad del gol blanquiazul, tendrá en la joven perla madrileña una alternativa de garantías. Cuando Millene tuvo que parar, el deportivismo se preocupó. Ahora respira tranquilo. Marisa no solo suple con creces el hueco de la 10, si no que también puede complementarla para ofrecer a Fran Alonso una doble delantera plagada de calidad y ambición. A Coruña ya celebra sus tantos y sueña con su proyección. Marisa, por su parte, ha enseñado sus cartas. Y ha venido a ganar.