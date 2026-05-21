Mario Suárez, exjugador de fútbol, se moja sobre la lista de la selección tras hablar con De la Fuente: "Para mí no va Huijsen"

Luis de la Fuente se pasó este miércoles por el podcast 'El camino de Mario', conducido por el exfutbolista Mario Suárez, antes de anunciar la lista definitiva de la selección española para el Mundial 2026.

Durante la charla con el exfutbolista del Atlético de Madrid, el seleccionador dejó claro que la lista de 26 futbolistas está cerrada y definida, y que tendrá "tres porteros". Además, De la Fuente abrió la puerta a la posibilidad de tener alguna sorpresa.

Tras la publicación de esta entrevista, Suárez, el entrevistador, habló con 'El Partidazo de la COPE' y fue contundente: "Yo si quieres me mojo. Para mí no va Huijsen".

El excolchonero, tras hablar con De la Fuente, tuvo la sensación que el defensa del Real Madrid no formará parte de los elegidos para la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá 2026. "Creo que los centrales van a ser Laporte, Pubill, Cubarsí y tengo dudas con Le Normand", dijo Mario Suárez.

"Huijsen me encanta y es un jugadorazo, pero Le Normand ha sido fijo", añadía.

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Además, habló de un nombre que no aparece normalmente en la lista del seleccionador, pero que está entre los más hablados para ser elegido, Eric Garcia. "Para mí, tendría que ir por rendimiento, pero no caben todos", agregó Suárez.