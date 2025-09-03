Mario Soriano: "Se está viendo un equipo que quiere ganar los partidos"

Mario Soriano cree que esta temporada el Dépor ha dado un paso adelante en la confección de la plantilla. Este curso, considera, se ha hecho "un equipo muy bueno, muy competitivo" en el que Antonio Hidalgo cuenta con "muchas variantes para cada partido". Sube la exigencia, por ende, para una escuadra que quiere estar arriba. "Para todos va a ser bueno, tendremos una competitividad sana", remarca el centrocampista madrileño.

El 2-2 ante el Leganés ha dejado el vaso medio lleno en A Coruña. El Deportivo se vio con una desventaja importante, pero apretó en los minutos finales para sacar un punto. "Sensaciones buenas después de cómo empezamos. El equipo dio muy buena cara en la segunda y se vio que queríamos ir a por el partido. Si hay 10 minutos más podríamos conseguir los puntos", analiza Mario Soriano. Además, destaca que Hidalgo, en el descanso, les trasladó un mensaje de "ir a por el partido".

Después de tres jornadas, Soriano ve a un equipo "que quiere ganar los partidos". "El equipo defensivamente creo que está siendo muy sólido. Los dos goles son errores de rebotes y concentración. Hay que trabajar eso, pero el equipo se está viendo bien", añade sobre las sensaciones que le está dejando la escuadra coruñesa en este arranque de temporada.

Este fin de semana recibirán al Sporting de Gijón, un equipo que "se ha reforzado muy bien" y que son "muy buenos en las transiciones". "Es un equipo que donde más se refleja es ese bloque defensivo, que es difícil encajarles. Con ganas de que llegue el sábado y el partido con nuestra gente", añade Soriano, quien se reencontrará con Pablo Vázquez: "Le abrazaré y hablaremos, teníamos una relación buena, pero durante el partido somos rivales".

Soriano también destaca que, la semana pasada, contactó con Sotichkov un día antes de que aterrizase en A Coruña. "Hemos hablado un poco de todo, de que tal estuvo en Alavés y Granada. Me llamó antes de venir para preguntar que tal. Yo le dije que todo está súper bien, que se viniera. Al día siguiente ya estaba por aquí y muy bien", dice sobre su nuevo compañero, con el que coincidió en el Eibar durante la temporada 23/24.