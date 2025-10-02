Mariano Jiménez continuará cuatro años más en la presidencia del Cajasol Ángel Ximénez

“Tras cumplirse los plazos establecidos con una única candidatura presentada, queda proclamada la nueva Junta Directiva del club encabezada por Mariano Jiménez, que continuará al frente de la presidencia de nuestra entidad hasta 2029”. Así ha anunciado el Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil de balonmano la continuidad en la presidencia de su actual presidente. De esta forma podría cumplir 20 años al frente de este club, pues llegó a la presidencia en 2009.

El actual mandatario ha sido elegido para iniciar su quinto mandato de cuatro años en la dirección del único club andaluz de balonmano que milita en la Asobal. Jiménez estará acompañado en la Junta Directiva entrante por José Torres, Marta Sánchez, Rafael Avilés, Juan Perales, Ángel Jiménez, Jesús Pérez, Felipe Juan Trujillo y Antonio Pineda.

La historia del BM Puente Genil no podría escribirse ya sin dedicarle un capítulo especial a Mariano Jiménez. Hay que recordar que este club competía en la Primera Nacional a su llegada al puesto de presidente en 2009. Precisamente, en el 2009 llegó un primer ascenso a Plata, la segunda categoría nacional. Sin embargo, al año siguiente bajó, por lo que regresó a Primera.

Los dos ascensos que llevaron al club a la élite

Un nuevo ascenso del Ángel Ximénez a Plata tuvo lugar en la campaña 10-11, entonces con Javier Elvira en el banquillo. Apenas dos años en Plata necesitó para ganarse una plaza en la Asobal, una etapa que tuvo como colofón aquella fase de ascenso de Irún del 2013, pues allí subieron los pontanes al ganar por 28-26, precisamente al Bidasoa local.

Trece son los años que ya lleva el Ángel Ximénez en la élite, una gesta, calificada por muchos años como milagro, pero que Mariano Jiménez ha dicho en muchas ocasiones que sigue alargándose en el tiempo “por el trabajo de mucha gente”. La octava ha sido la mejor plaza ocupada hasta el momento por los pontanos en la Asobal. Mientras, hasta las semifinales ha llegado en la Copa del Rey.

El club de Puente Genil acaba de iniciar su 13ª temporada consecutiva en la máxima categoría. La permanencia será de nuevo el objetivo básico de un club que con los años se ha ganado el respeto de todo el balonmano nacional. Ahí seguirá estando Mariano Jiménez para gestionar un club con tantos éxitos acumulados a lo largo de su dilatada historia.

Vía: Diario Córdoba