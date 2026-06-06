Marian Mouriño, presidenta del Celta: "Escuché muchas veces que no se iba a llenar Balaídos y ahora está lleno cada 15 días"

Marian Mouriño heredó la presidencia del Celta en 2023 cuando su padre, Carlos Mouriño, se hizo a un lado para dejar paso a las nuevas generaciones. Desde entonces, ha continuado con su legado aportando además su visión personal.

Desde entonces se ha convertido en la primera mujer presidenta de un club de LaLiga en clasificar dos años seguidos a su equipo para Europa. Recientemente ha recibido el Premio Directiva Woman&SPORT 2026 en reconocimiento a su liderazgo y a su papel pionero al frente del club gallego. Durante la gala, atendió a SPORT para hacer balance de su trayectoria al frente del club vigués.

El Celta vuelve a Europa por segundo año consecutivo. ¿Qué significa esta clasificación para el proyecto y qué cree que se está haciendo bien en el club para haber llegado hasta aquí?

Creo que certifica el trabajo que hemos hecho en todo el club. Hemos modificado y reformado muchos estamentos del club, orientándonos a una estrategia clara y hemos trabajado en equipo para conseguir volvernos a clasificar para Europa con gente de casa, con canteranos que nos representan mucho. Y yo creo que esos valores de identidad y de que nos hacen sentir a todos más Celta nos ha ayudado a crecer y a consolidarnos dos años.

¿Cuáles son los desafíos a nivel institucional, económico que se presentan ahora para esta nueva campaña europea?

Seguir con los pies en la tierra, con 'sentidiño', como decimos los gallegos. No tenemos que volvernos locos. Cuando te clasificas para Europa el cuerpo, la presión, todo te pide apostar y arriesgarte un poco más en el verde. Nosotros tenemos claras las cosas y lo primero es la estabilidad del club. El club tiene 103 años de historia, yo lo asumí con 100 años y esa responsabilidad que tengo encima de mis hombros me pesa mucho y siempre digo que trabajo para que duren los próximos 100 años y para eso tienes que gestionar los recursos económicos con cabeza, con sentido común, acertando mucho y trabajando mucho para que el equipo esté bien y esté compenetrado y equilibrado. Con esos retos de hacer otra vez un buen papel llegamos a cuartos de final en la Europa League esta temporada y a ser sextos en LaLiga con lo cual ha sido todo un logro y esperemos que se repita.

¿Qué valoración hace de la evolución del Celta desde que ha asumido el cargo?

Estoy muy contenta y con mucha ilusión porque nunca había visto Balaídos lleno. Para mí era un reto que creía que podía conseguir, volver a enganchar a la afición y al celtismo y a Vigo y a Galicia con el Celta. Y escuché muchas veces que no se iba a llenar Balaídos, hiciéramos lo que hiciéramos. Y hoy Balaídos está lleno cada 15 días, tenemos unos aforos impresionantes, ese himno que ha transformado también y que nos ha unido a todos en nuestra cultura y nuestra lengua. Y lo oyes al unísono cantando en Balaídos, se me ponen los pelos de punta y siempre pienso o me siento muy satisfecha de ese logro. Si me tuviera que quedar con uno, sería con ese.

VI Premios de la mujer en el deporte Woman Sport Foto: Dani Barbeito. mayka sanchez . arantza sarasola . marian mouriño . aitor moll . joan vehils. premios . gala premios woman sport 2026. paisano 2026. hotel miramar / Dani Barbeito / SPO

En su primera rueda de prensa dijo que antes de presidenta es celtista. ¿Hasta qué punto cree que eso ha sido clave para ser una buena presidenta?

Yo creo que tienes que sentir los colores. Cuando presides un club, representas el sentimiento de toda una ciudad, de una comunidad y de un celtismo. Si tú no lo sientes, es muy difícil entender lo que alguien está sintiendo en cada partido, los nervios, la decepción, la alegría, la ilusión... Ser celtista para mí es clave, yo soy celtista desde que nací, además soy celtista en la distancia porque yo me hice celtista viviendo en México, heredado de un padre que idolatraba a su club, el de su ciudad que tuvo que dejarla por temas de trabajo. Y después llegar a Vigo y descubrir ese celtismo todavía mucho más real del que yo había idealizado desde lejos, me enseñó muchas cosas, con lo cual para mí es clave ser celtista para ser presidenta.

Cuando llegó a la presidencia, marcó algunos objetivos claros, como recuperar la buena relación con las instituciones, impulsar el proyecto deportivo, fortalecer la cantera. ¿Cómo valora la evolución de sus tres jefes?

Ha sido con mucho trabajo, pero más fácil de lo que suponía. Había relaciones rotas en el club, sobre todo institucionalmente, que creí que iba a ser más difícil reconducir y me encontré con un alcalde y con un ayuntamiento que querían retomar esa relación, que entendían que Celta y Vigo tenían que ir de la mano. Y después con la Xunta y con la Diputación, siempre tienes que guardar esos equilibrios y gestionar las instituciones es importante, no es fácil, pero entendieron que yo los necesitaba a todos para hacer el Celta que yo soñaba, un Celta grande y que estuviéramos todos unidos alrededor del proyecto. Creyeron en lo que les conté desde el primer día, se ilusionaron conmigo, me acompañaron y así estamos bastante unidos y fortaleciendo al club.

¿En qué se diferencia al Celta del resto de los clubes?

El Celta tiene muchísima identidad y eso es lo que hemos querido potenciar. Tal vez a mí estar fuera me ayudó mucho a ver y a valorar lo que a veces en tu casa no valoras. Yo viví esa cultura gallega con añoro, nosotros le decimos morriña, esas ganas de comerte un pulpo, de escuchar las gaitas, de tu música, de tu lengua, de todas tus raíces que vives desde lejos y lo idealizas mucho más. Cuando llegas te das cuenta que a lo mejor en la comunidad no es que saquen tanto pecho de ello porque están acostumbrados, entonces hay que recuperar esto, tenemos que ser diferentes y qué nos puede hacer diferente en la liga española cuando todos los clubes de la clase media somos muy iguales. ¿Cómo te diferencias? Pues con eso, con nuestra lengua, con nuestra cultura, con nuestra música y es lo que hemos potenciado y lo que llevamos por Europa, de lo que presumimos.

Es actualmente la única presidenta mujer en un club de primera división, ¿cómo se lleva esa responsabilidad?

Ser presidente o presidenta de un club de fútbol es una gran responsabilidad porque vives todos los días con un peso encima y todos los fines de semana eres valorado y auditado por toda una ciudad, si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal.

VI Premios de la mujer en el deporte Woman Sport Foto: Dani Barbeito La presidenta del Real Club Celta de Vigo, Marián Mouriño (c), recibe el premio como mejor dirigente de manos de Aitor Moll (i), consejero delegado de Prensa Ibérica y Alex Pamiès, de Hunting Xperienc. aitor moll . marian mouriño . alex pamies. celta vigo. premios . gala premios woman sport 2026. paisano trofeo 2026. hotel miramar / Dani Barbeito / SPO

Esto no va de si eres hombre o mujer, es de ganas de asumir una responsabilidad así, de estar en el foco, de tomar decisiones que a veces salen bien y a veces salen mal pero que todo el mundo las va a juzgar y tú vas a estar en el foco de eso y es mucha, mucha responsabilidad. Yo la llevo, no sé por qué no soy hombre, pero la llevo con todo ese cariño y esa dedicación y esa profesionalidad que le puedo aportar al club.

¿Qué cree que hace falta para que haya más mujeres presidentas?

Primero te tiene que gustar mucho el fútbol porque cuando vives en el mundo del fútbol hablas todo el día de fútbol, con lo cual no es que tengas que entender de fútbol, yo técnicamente a lo mejor no entiendo obviamente lo que puede entender un entrenador o un director deportivo, pero tu mundo se mueve alrededor de fútbol, tus comidas, todas tus entrevistas, tus charlas, entonces te tiene que gustar mucho. Yo veo mucho fútbol y he crecido siempre viendo el fútbol. Yo creo que te tiene que gustar como cualquier sector al que te dediques. Si quieres hacerlo bien, te tiene que gustar y tienes que tener la pasión de que estás en un mundo que te gusta.

Y después tienes que poder dedicarte a ello, tener esa oportunidad que tuve yo, que mi padre se hacía a un lado a sus 80 años y que tenía que delegar en alguien y que yo dije 'aquí estoy yo' y me puse adelante. No todo el mundo tiene esa oportunidad.

¿Cuál es el legado que le dejó su padre en cuanto a la presidencia y qué ha intentado mantener?

Me deja dos temas muy importantes para lo que es el Celta. Él tuvo que pasar todo el proceso malo de una ley concursal, de un club en quiebra, de una crisis social, económica, deportiva porque bajamos a Segunda justo cuando él entra como presidente y me deja un club saneado económicamente, eso es muy importante para poder competir en LaLiga. Y después me deja un proyecto de cantera.Él desde el primer día se centró en que el futuro del fútbol tenía que pasar por hacer canteras fuertes. Él invirtió todo lo que pudo y todo su tiempo y dedicación en hacer una cantera fuerte y yo creo que hoy estamos recogiendo los frutos de aquel legado de mi padre.

Hablamos de la cantera, uno de sus proyectos personales es Celta 360, ¿en qué punto se encuentra?

Está en obras, con muchas ganas de que ya lo inauguremos en breve, en la próxima temporada del 27/28 estaremos ya allí todas las categorías incluyendo As Celtas, como proyecto de fútbol femenino. Creo que le va a dar una dimensión mucho más grande al club porque van a estar todas las categorías inferiores con nosotros entrenando porque va a haber una residencia, una escuela, clínica,... vamos a generar unas infraestructuras que nos van a permitir crecer el proyecto.

Yo soy muy fan de Iago, es mi debilidad y le llevo todo el año diciendo 'Iago tienes que seguir'. Ha sido fácil dentro de que él quiere al club, nos llevamos muy bien, tenemos claro lo que queremos

Si pensamos en cantera, en Celta, hay que hablar de Iago Aspas, se ha anunciado recientemente la renovación, ¿cómo ha sido el proceso?

Yo soy muy fan de Iago, es mi debilidad y le llevo todo el año diciendo que tiene que seguir. Ha sido fácil dentro de que él quiere al club, nos llevamos muy bien y tenemos claro lo que queremos, pero un jugador al final va midiendo cómo se siente él. Lo explicaba él en la rueda de prensa, que él quiere jugar y que como jugador quieres participar y si te ves limitado tomar la decisión de si estoy bien o estoy mal, pues trató de aplazar lo más largo la decisión. Pero yo le decía 'Iago, no te puedes ir así, tenemos que tener un año de duelo todos juntos, sabiendo que te vas, no nos dejes en el último partido'.

Yo creo que tiene que tener este año de homenaje, de que en los campos valoren ese celtismo y ese gran futbolista que ha sido Iago, y a partir de ahí que se incorpore a la estructura del club y donde él se encuentre, porque cuando eres jugador y pasas a ser exjugador de repente te cuesta encontrar tu sitio, por eso le decíamos 'estate tranquilo, tú vas a encontrar tu sitio y aquí vamos a estar nosotros para apoyarte'.

Hay otros jugadores que tienen que definir su futuro, ¿en qué punto están Mingueza, Marcos Alonso, Ilaix Moriba...?

Están de desconexión total, se acabaron las celebraciones, nos clasificamos a Europa y ahora empezarán las llamadas con los agentes y el sí o no, renuevo o no renuevo. Ilaix tiene contrato en vigor, en eso no hay ninguna duda, y Marcos tiene que confirmar si quiere continuar en el fútbol y si quiere continuar en el Celta. Ha sido un jugador espectacular tanto en el campo como fuera del campo, un líder absoluto y lo ha entregado todo, y los dos años con él nos hemos clasificado a Europa, así que estamos con ganas de que renueve. Oscar también tiene que decidir en breve su futuro y nos contará si es el proyecto el Celta o tiene otro.

VI GALA WOMAN SPORT / Valentí Enrich

Comentabas antes que para ser presidenta tienes que ir a muchos partidos y sentarte en muchas mesas presidenciales, ¿qué presidencias te han inspirado en tu trayectoria en este tiempo frente al Celta?

Nos llevamos muy bien todos los presidentes, aunque luego en el campo todos nos queremos ganar uno al otro, pero las comidas son muy ilustrativas, aprendes mucho, compartes tus inquietudes, te das cuenta que da igual el tamaño que tengas. Todos tenemos los mismos problemas, cada uno en su dimensión, y te ayuda mucho eso a comparar, yo les pregunto mucho, por ejemplo, por el futbol femenino, me intereso mucho en contratos, renovaciones, y la verdad es que conmigo han sido todos muy abiertos, me han explicado, me han orientado cuando les he pedido consejo y no tengo ninguna en especial que sí ni que no, la verdad es que tengo buena relación con todos.

El Depor ha vuelto a primera y después de muchos años, volverá a haber derbi gallego, ¿qué supone esto tanto para el Celta como para el futbol gallego en general?

Para el futbol gallego es muy buena noticia que tengamos dos equipos en Primera. Somos una comunidad que llevamos 15 años solos en primera y la verdad es que ahora que esté el Depor será un partido muy motivante para toda la afición tanto de A Coruña como de Vigo. Con ganas de ganarles por supuesto, pero sé que van a ser unos partidos emocionantes y que yo no he vivido como presidenta.

Y ya para terminar, ¿qué supondría para Balaídos, para el Celta, para la ciudad de Vigo y para Galicia ser sede del Mundial de 2030?

Pones a Vigo en el mapa, siendo sede mundialista, pero sobre todo creces el club. A mí cuando me dicen, '¿crees que vas a poder llenar?' yo digo, 'quiero el reto'. Lo que sé es que si me quedo pequeña no voy a poder competir con los equipos que tienen estadios de esa dimensión. El Mundial, creo que para Vigo es muy bueno, pero para el Celta no representa mucho más que el estadio se modernice y se haga un estadio de 43.000, que a mí me deje competir con equipos con los que quiero competir.