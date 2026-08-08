"Si fuera la farmacéutica de Lamine Yamal, le recomendaría un tratamiento localizado para imperfecciones, un limpiador y un gel hidratante"

Los continuos desplazamientos propios de la temporada estival pueden comprometer incluso las rutinas de cuidado facial más consolidadas. Los futbolistas del Mundial 2026 lo han vivido en primera persona: entrenamientos bajo el sol, partidos en estadios de Estados Unidos, Canadá y México y semanas de viajes constantes. Ahora, ya de vacaciones, su piel acusa los efectos de la exposición prolongada y las variaciones climáticas.

La farmacéutica experta en dermatología Mari Carmen Padilla ha querido fijarse en uno de los jugadores más mediáticos del torneo, Lamine Yamal, para construir una rutina de skincare sencilla, ligera y eficaz que pueda acompañarlo en futuros viajes deportivos.

Lamine Yamal, con la Copa del Mundo / RFEF

Un 'skincare' de tres pasos para piel joven y grasa

Con solo 19 años, es habitual que la piel de Lamine tienda a ser grasa y presente imperfecciones ocasionales. Sumado a los cambios de clima y a la exposición solar, la experta propone una rutina centrada en limpieza, protección y reparación.

Padilla lo resume en tres productos clave: "Si fuera la farmacéutica de Lamine Yamal, le metería en la maleta un tratamiento para granitos, un limpiador suave y un gel con niacinamida", en declaraciones recogidas por 'Woman'.

La exposición solar prolongada es uno de los mayores riesgos para los futbolistas. Por ello, la experta recomienda un protector solar de amplio espectro, ligero y resistente al sudor, que proteja sin aportar grasa ni interferir en el rendimiento deportivo.

Para completar la rutina, sugiere un gel hidratante de rápida absorción, con ingredientes como ácido hialurónico o glicerina, que mantenga la piel equilibrada sin obstruir poros. Y, por la noche, un producto reparador con niacinamida o pantenol, capaz de calmar, reducir rojeces y restaurar la barrera cutánea tras jornadas intensas.

Rutina de mañana: limpieza, hidratación y fotoprotección

Lavarse la cara por la mañana es el primer paso imprescindible. Después, la crema o gel hidratante prepara la piel para el día y facilita la aplicación del fotoprotector.

Tras unos minutos, llega el paso clave: el protector solar, que debe reaplicarse cada 2 o 3 horas si hay exposición continua o después de sudar. Mientras que el hidratante puede quedarse en casa o en el hotel, la fotoprotección debe acompañar al jugador en todo momento.

Al final del día, la piel necesita eliminar restos de sudor, suciedad y producto acumulado. Una limpieza suave seguida de un reparador nocturno o aftersun ayuda a recuperar la hidratación perdida y a reparar daños invisibles causados por el viento, el calor o la radiación solar.