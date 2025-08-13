Marcos Luna: "Buscas ese sitio donde te dan confianza, el Almería apostó fuerte por mí"

El defensa Marcos Luna, que fue presentado este miércoles como nuevo jugador de la UD Almería, procedente del Zaragoza y con un contrato por cinco temporadas, destacó que el club andaluz "apostó fuerte" por él y consideró esta situación como "un gran paso" en su carrera.

"Buscas ese sitio donde te dan esa confianza. Desde hace varios meses sabía que el Almería confiaba en mí y eso fue un hecho muy importante. El mundo del fútbol es difícil, quedarse siempre en un club y me salió esta oportunidad", declaró el zaragozano de 22 años.

Sobre su posición en el campo, el jugador destacó su experiencia y versatilidad y que donde más ha jugado "en el mundo profesional ha sido lateral derecho, pero es importante tener varias posiciones para el entrenador porque te da más opciones de jugar. Lo más importante es que el equipo acabe con la portería a cero y que se pueda aportar también en ataque".

"Lo importante es tener un equilibrio entre lo ofensivo y lo defensivo. Estoy contento de haber tenido jugadas positivas en ataque, pero lo fundamental es mantener ese equilibrio. La proyección que tiene pertenecer al Almería es grande, es un club que apuesta por gente joven con proyección y le da visibilidad", subrayó.

El defensa apuntó también que el equipo tiene "grandísimos jugadores, algunos con calidad de Primera División, y mucha gente joven que quiere someter al rival con un ritmo fuerte durante todo el partido", por lo que su "sueño es el mismo que el del club: regresar a Primera División, intentar hacer una gran temporada y que todos lo estén celebrando al final".