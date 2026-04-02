Marcos Llorente posa con un disfraz de "crema solar contra tu biología" y reaviva la polémica

El futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente ha vuelto a encender el debate público tras publicar en Instagram una fotografía en la que aparece disfrazado de un bote gigante de crema solar con el mensaje "crema solar contra tu biología" impreso en el frontal.

La imagen, lejos de suavizar la controversia generada por sus declaraciones sobre la exposición al sol, ha servido para intensificarla.

La polémica comenzó cuando Llorente afirmó que tomaba el sol entre las 10:00 y las 14:00 horas, en pleno pico de radiación, sin crema solar ni gafas protectoras.

Sus palabras provocaron una oleada de críticas de usuarios y profesionales sanitarios, que recordaron la evidencia científica sobre los riesgos de la radiación ultravioleta.

Un comentario que desató aún más indignación

En lugar de matizar sus declaraciones, Llorente respondió a las críticas con un mensaje que multiplicó la indignación: "Si crees que el cáncer de piel aparece por culpa del sol, eres el rey de los ignorantes", escribió en su publicación.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, reaccionó con ironía: "Marcos Llorente, jugador de fútbol y negacionista del melanoma. What a time to be alive".

Su comentario subrayaba lo surrealista que resulta que una figura pública cuestione un vínculo, el de la radiación solar con el cáncer de piel, que la comunidad científica considera sólido y ampliamente documentado.

El disfraz y el mensaje: gasolina para el fuego

La nueva fotografía, con el llamativo disfraz de "crema solar contra tu biología", ha sido interpretada por muchos como una burla directa a las recomendaciones médicas.

El eslogan, impreso en letras grandes, refuerza la narrativa que Llorente ha defendido en los últimos días: que la protección solar es innecesaria o incluso perjudicial.

En la misma publicación, el futbolista compartió una lista de supuestos "consejos alternativos" para tomar el sol, presentados como saberes tradicionales:

Ponte a la sombra cuando tu cuerpo te diga “eh, ya vale”.

Exponte todo el año, no solo tres días en agosto.

Usa ropa como protección solar.

Empieza por la mañana y ve subiendo (no empieces a las 13:00).

Construye melanina progresivamente.

Come “como humano” para que la piel responda mejor.

Hidrátate y conéctate con la naturaleza.

Imagen de las instrucciones que lleva el disfraz de crema solar de Marcos Llorente / Instagram @marcosllorente

Una polémica que sigue creciendo

La publicación ha generado nuevas críticas tanto de usuarios anónimos como de expertos en salud, que insisten en recordar que la fotoprotección, la moderación y las revisiones dermatológicas son recomendaciones basadas en décadas de investigación científica.

Mientras tanto, la imagen del futbolista disfrazado de "crema solar contra tu biología" se ha convertido en el símbolo de una polémica que, lejos de apagarse, continúa creciendo.