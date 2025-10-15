Marcos Llorente se defiende de las críticas: "No lo digo yo, lo dicen tus mitocondrias"

Marcos Llorente ha publicado un mensaje para "aclarar el tema de las gafas" tras la polémica surgida en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron el uso de lentes con filtros de color que el futbolista emplea en su día a día y que el futbolista defendió en sus últimas entrevistas.

El jugador del Atlético de Madrid defiende que su práctica no responde a una “opinión personal”, sino a motivos biológicos, y anima a quien no esté interesado en la salud a “seguir deslizando”.

En su explicación, Llorente sostiene que la luz azul fuera de su contexto natural —especialmente por la noche— actúa como un “tóxico” porque altera señales que el cuerpo recibe a través de retina y piel, desajustando procesos esenciales.

Este es el mensaje íntegro que ha publicado el jugador del Atlético de Madrid en Instagram:

"Me paso por aquí para aclarar el tema de las gafas porque veo mucha gente que no entendió nada… o quizás nunca lo hará. Y está bien. No todos están listos para cuestionar lo que les enseñaron. Si no te interesa tu salud, puedes seguir deslizando. Nada de lo que comparto me lo invento. No es una “opinión personal”. Es biología (la de verdad). Solo hay que leerla. Así que si te molesta lo que digo, discútelo con ella. Yo utilizo gafas con cristales amarillos (especiales) durante el día cuando estoy en interiores. Y por la noche, si salgo o estoy expuesto a luces artificiales, uso gafas con cristales rojos. ¿Por qué? Porque protejo mi biología. Porque la luz azul, fuera de su contexto natural (el día), es un tóxico. Y no lo digo yo, lo dicen tus mitocondrias cuando dejan de producir energía como deberían.

Tu retina y tu piel tienen receptores que detectan la luz y sus colores. Tu cuerpo la usa para encender o apagar procesos biológicos esenciales. Si le das una señal equivocada como una pantalla a las 10 de la noche o un foco LED blanco mientras cenas, el cuerpo responde mal. Punto. No hay debate ahí.

Y sí, lo más grave ocurre por la noche, cuando alteras tu producción natural de melatonina. Y quizá pensás: “Bah, melatonina… ¿qué importa?”. Bueno, resulta que importa todo. La melatonina no solo te ayuda a dormir. (Gracias Carlos por esto que viene a continuación):

- Mantiene el voltaje celular y regula los canales iónicos de calcio y potasio (cáncer).

- Inhibe el efecto Warburg, es decir, que con suficiente melatonina, el cáncer no puede proliferar.

- Inhibe la aromatasa, bloqueando rutas relacionadas con el cáncer de mama.

- Junto con la melanina, es el antioxidante más potente del cuerpo.

- Es antiinflamatoria y potencia el sistema inmune.

- Regula tus relojes biológicos.

- Controla los dos programas celulares clave: autofagia (limpieza celular) y apoptosis (muerte celular programada). Eso previene el cáncer y enfermedades neurodegenerativas.

Usar gafas que filtran la luz artificial no es una moda biohacker. Es una necesidad si vives atrapado en ambientes modernos, lejos del sol, rodeado de pantallas y luces LED.

Un abrazo a todos

El mensaje de Marcos Llorente ha tenido una respuesta positiva de otros futbolistas profesionales que, sin alinearse expresamente con sus opiniones, sí que han mostrado su apoyo en redes, caso de Morata o Deulofeu.