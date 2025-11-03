Marcos Llorente (30 años): "Mantengo la disciplina en la mesa, mi plato favorito son los huevos rotos con boniato y jamón ibérico"

Marcos Llorente es un futbolista especial. En las últimas semanas, el centrocampista ha sido el gran protagonista a nivel mediático, cuestionado por sus declaraciones en referencia a las gafas amarillas o rojas que utiliza para estar en interiores y sus rutinas diarias.

Pero Llorente sabe que estar en la élite del deporte requiere esfuerzo constante. Para mantener su rendimiento, sigue la dieta paleolítica, basada en la alimentación de los cazadores-recolectores del Paleolítico, que incluye carnes magras, pescado, huevos, frutas, verduras, frutos secos y semillas, y excluye ultraprocesados, cereales, lácteos, azúcar y aceites refinados.

El futbolista del Atlético de Madrid, considera esta dieta un estilo de vida: “Lo hago por salud, no por el fútbol. Cuando acabe mi carrera me seguiré cuidando igual o más que ahora”. Además, complementa su alimentación con agua, infusiones naturales y caldo de huesos, y permite hidratos como patata, boniato o yuca.

Un horario personalizado

Marcos Llorente también sigue un horario natural: solo come cuando hay luz del día, ajustando las comidas a las horas de desayuno, comida y cena según la estación. Además, se expone al sol diariamente, saliendo a pasear a sus perros sin camiseta, independientemente del clima, para aprovechar la luz natural.

Más allá de las polémicas, Llorente disfruta de comer bien y mantiene una alimentación equilibrada. Aunque evita bollería y ultraprocesados, no tiene prohibiciones estrictas: ciertos platos los reserva para ocasiones especiales. En una entrevista con ‘As’, confesó que su plato favorito son los huevos rotos con boniato y jamón ibérico, combinando sabores tradicionales con un toque personal que refleja su gusto por la cocina casera y nutritiva.

El plato favorito de Marcos Llorente

La receta comienza pelando y cortando el boniato en tiras, mezclándolo con aceite de oliva, pimentón y sal, y horneándolo a 200 °C durante 20 minutos. Mientras, se fríen los huevos en aceite de oliva caliente y se emplata colocando primero el boniato, seguido del huevo y las lonchas de jamón, rompiendo todo antes de comer para disfrutar de la yema mezclada con los demás ingredientes.

Existen múltiples formas de disfrutar los huevos rotos: con migas de bacalao y patatas, con pimientos de Padrón o en versiones picantes con pimentón y alioli. Todas son recetas sencillas y sabrosas, perfectas para reuniones o para innovar en casa.