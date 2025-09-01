Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Marcos Cuenca se queda en el Real Zaragoza

El club recula en su intención inicial de dar salida al canterano en forma de cesión y le mantiene en la plantilla al menos hasta enero

Marcos Cuenca, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. / EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Jorge Oto

Zaragoza

Finalmente, Marcos Cuenca no saldrá cedido y se queda en el Real Zaragoza, al menos, hasta enero. El canterano, que estaba abocado a salir en forma de cesión a un equipo de Primera RFEF, no lo hará y lucirá el dorsal 23, según ha comunicado el club.

Numerosos equipos de la categoría de bronce , entre ellos los aragoneses Teruel y Tarazona, además de Sanluqueño, Antequera, Mérida, Pontevedra y Eldense a última hora, se habían postulado para lograr el préstamo del aragonés, jugador del primer equipo a todos los efectos y con contrato con el Zaragoza para dos temporadas más y otra opciona por parte del club. Sin embargo, el Zaragoza, ante la situación final del mercado, decide quedarse con el atacante zaragozano, al que el club notificó que se quedaba en la plantilla apenas un par de horas antes del cierre del mercado.

