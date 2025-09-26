Marcos Cuenca no deja escapar la oportunidad de su vida

Seis partidos como suplente había tenido Marcos Cuenca desde que Fran Escribá le hizo debutar ante el Elche en el tramo inicial de la 23-24, en todos había saltado en el tramo final, también en los minutos que Gabi le dio ante el Valladolid después de un verano en la rampa de salida, con todos los billetes para irse tras dar el salto de pleno derecho al primer equipo por su renovación hace un año. Se quedó en el Real Zaragoza y Gabi premió su trabajo con un puesto en el once para que el delantero del barrio de Las Fuentes agarrara esa titularidad, la oportunidad de su vida, y firmara un partidazo mientras le aguantó el físico.

"En la semana había visto cosas de que podía ser titular, pero no lo he sabido hasta hoy. Lo he afrontado como la oportunidad de mi vida. He esperado esto desde alevines", dijo en los micrófonos de Aragón TV un futbolista que tuvo hasta seis posibilidades de cesión en el tramo final del mercado, con el Mérida y el Eldense, además del Tarazona, como las más claras, pero al que un giro en la planificación de la plantilla y las ganas de quedarse le hicieron permanecer y tener un hueco. Todo eso se vio recompensado en Vitoria ante el Mirandés.

El fruto de esas ganas se vio sobre el césped, donde Cuenca desarboló a Medrano, cambiado al descanso, y rozó marcar en un centro de Pomares y en un mano a mano tras pase lejano de Tachi en el que Nikic le negó esa gloria. Fue además el iniciador de la jugada de la diana de Sebas Moyano y todo lo que hizo en el partido lo firmó con sentido. Hasta que pidió el cambio en el 53. "He aportado bastante, hasta que me ha dado el físico por desgracia, pero estoy bien, solo es cansancio", añadió sobre su retirada del césped en lo que parecieron molestias, pero solo se quedó en que se le subieron los gemelos por el esfuerzo y por llevar mucho tiempo sin jugar tantos minutos.

El botín debe calmar ánimos y dar tranquilidad y Cuenca tiene claro que "estoy muy contento por el plano individual, pero aún más por colectivo. Estamos trabajando muy duro y que se dé la primera victoria nos refuerza mucho ese esfuerzo en el día a día", espetó el zaragozano, que añadió: "Soy de aquí, un zaragocista más y en los entrenamientos veía cómo trabajábamos y estaba tranquilo porque sabía que iba a llegar la primera victoria y así ha sido".

Vía: El Periódico de Aragón