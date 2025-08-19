Marcos Cuenca apunta al Teruel o al Tarazona

Marcos Cuenca va a salir antes del final del mercado del Real Zaragoza, aunque todo apunta que no lo hará muy lejos de la capital aragonesa. El canterano ya sabe que su destino es una cesión y son los dos clubs de la comunidad que militan en Primera RFEF, el Teruel y el Tarazona, los más interesados en conseguir ese préstamo.

De hecho, el tiempo comienza a apretar y es muy probable que la operación se acelere en las próximas horas, pudiendo haber ya un desenlace a final de esta misma semana. Sea cual sea el equipo que se haga con los servicios del extremo, la cesión será simple y no existirá una opción de compra.

Jugador del primer equipo a todos los efectos desde su renovación Marcos Cuenca tiene contrato por dos años, hasta 2027 y una tercera campaña, la 27-28, con opción unilateral para el Real Zaragoza de si continúa o no. Aunque algunos clubs de Segunda División, como el Ceuta o la Cultural Leonesa, se han interesado en la situación de Cuenca, parece claro que su destino está en la categoría de bronce del fútbol español. Otros equipos como el Murcia también han preguntado por él, pero son el Teruel y el Tarazona los que llevan la delantera.

Pieza clave en la permanencia del filial este pasado curso, con 6 goles y 4 asistencias en 22 partidos (estuvo lesionado a finales del año pasado), el extremo debutó con el primer equipo en la 23-24 de la mano de Fran Escribá ante el Elche. Convocado en 20 encuentros, Víctor Fernández también le dio minutos a final de curso. En la pasada campaña, sin embargo, solo participó en un choque (frente al Granada, con Ramírez en el banquillo), mientras que, al igual que la práctica totalidad de los integrantes del Deportivo Aragón, Cuenca no contó para Gabi.