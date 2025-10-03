Marcelo Timorán, del Córdoba CF B a la selección absoluta de Bolivia

El Córdoba CF celebra estos días la irrupción internacional de una de sus perlas. Marcelo Timorán, futbolista zurdo del filial blanquiverde, ha sido convocado por la selección absoluta de Bolivia para los amistosos de este mes de octubre. Un paso de gigante en la trayectoria de un jugador que llegó hace apenas un año para reforzar el juvenil y que, en un abrir y cerrar de ojos, se ha convertido en una de las grandes apuestas de futuro en el club del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

Una proyección fulgurante

Y es que su progresión ha sido meteórica. Tras una destacada campaña en el equipo juvenil, Marcelo ascendió al Córdoba CF B dirigido por Gaspar Gálvez durante el pasado verano, donde ha logrado hacerse un hueco gracias a su polivalencia y a un rendimiento solvente. De hecho, ha entrenado con regularidad bajo las órdenes de Iván Ania y ya conoce lo que es entrar en una convocatoria oficial del primer equipo, como sucedió ante el Racing de Santander y la Real Sociedad B.

La llamada de Bolivia lo confirma. El zaguero se estrenará con la absoluta en dos citas de altura: el 10 de octubre frente a Jordania en Estambul y el 14 contra Rusia en Moscú. Encuentros que servirán de preparación para la repesca mundialista que se disputará en marzo en México, donde el combinado sudamericano apurará sus opciones de alcanzar el Mundial de 2026.

«El Córdoba CF quiere expresar su satisfacción por la convocatoria de Marcelo Timorán con la selección absoluta de Bolivia y le desea el mayor de los éxitos en su periplo internacional», apuntó la entidad a través de sus canales sociales. Palabras que se suman al respaldo mostrado semanas atrás, cuando el club blindó su continuidad hasta 2028.

«Es un sueño»

El propio Marcelo, ilusionado con la noticia, tampoco escondió lo que significa este salto en su incipiente carrera: «El Córdoba CF es un club que ha confiado mucho en mí, como persona y como jugador. Estoy muy contento por las oportunidades que me está brindando el míster, Iván Ania, y por la acogida de los compañeros. La llamada de la selección es un sueño, viví allí hasta los 12 años. Es un orgullo poder representar a la selección de mi país, voy a dar lo máximo».

En definitiva, un diamante que empieza a brillar más allá de Córdoba y que, con apenas 19 años, suma ya una experiencia difícil de equiparar.

Vía: Diario Córdoba