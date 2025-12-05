Marcelo, sin filtros, le deja un mensaje a Vinicius: "Tienes que estar calladito"

Marcelo Vieira es una leyenda del fútbol. El brasileño se retiró este año de los terrenos de juego, a los 38 años, tras levantar 25 títulos con el Real Madrid: cinco Champions League, cuatro Mundiales de Clubes y seis Ligas.

Ahora, Marcelo ha concedido una entrevista a Iker Casillas en el noveno episodio del pódcast 'Bajo Los Palos by Flexicar' donde ha hablado sobre su llegada al club blanco, su relación con Mourinho y algunos detalles más sobre su carrera profesional y su vida personal.

El exguardameta le ha preguntado sobre la situación de Vinicius Jr., quien desde hace unos años se ha convertido en uno de los futbolistas imprescindibles del Real Madrid. Sin embargo, además de ser una de las grandes estrellas del equipo blanco, también está en el foco mediático debido a su actitud en el terreno de juego.

Marcelo ha asegurado que cuando Vinicius llegó al club era un "chaval con 18 años", como él en su momento: "Tenía sus cosas, tenía que mejorar mucho. Un chaval con muy buen corazón y muy inteligente, sabía qué tenía que mejorar".

El brasileño tiene claro que el delantero del Real Madrid es "indiscutible", que es muy inteligente y que posee una gran "velocidad en el pase".

Sobre la situación extradeportiva, Marcelo lo ha defendido: "¿Lo que pasa fuera? No soy la persona para dar consejos. Cuando eres del Real Madrid estás en el foco, todos hemos estado en el foco. Lo de Vinicius es un poco más. Hablar con la gente, entrenadores... Es un problema para ti mismo".

El exfutbolista no ha dudado en aconsejar a Vinicius: "Yo creo que tiene que estar calladito, entrenar, jugar, meter goles y que hablen, que hablen, que hablen... Tranquilidad, que es lo que está haciendo ahora".